SV Herbern wird nass gemacht, geht aber nicht baden

Erst am Donnerstag war der TuS Wiescherhöfen beim 1:7 in Hiltrup kräftig baden gegangen. Es stand also zu befürchten, dass, nur 48 Stunden später an gleicher Stelle, mit dem SV Herbern ein weiterer Landesligist nass gemacht wird. Was aber, nach einem heftigen Guss zu Beginn des zweiten Durchgangs, allenfalls im Wortsinne geschah. Ansonsten zogen sich die Blau-Gelben beim 2:4 (2:3) am Osttor sehr achtbar aus der Affäre.

Fand auch SVH-Coach Benjamin Siegert, der sein Team in den ersten Vorbereitungswochen mehr als einmal kritisiert hatte: „Diesmal muss ich dem Team wirklich ein Kompliment machen. Läuferisch mag noch etwas Luft nach oben sein. Aber ansonsten haben die Jungs vieles von dem umgesetzt, was wir im Vorfeld besprochen hatten.“

Der Top-Westfalenligist legte in Person von Luca de Angelis vor (9.), doch Marcel Scholtysik gelang nur vier Minuten später der Ausgleich. Abschütteln ließ sich Herbern auch nach dem Doppelschlag durch Daniel Mladenovic (25./FE) und erneut de Angelis (27.) nicht. Daniel Krüger, seit der Rückkehr zum SVH immer für mindestens ein Tor gut, verkürzte noch vor dem Wechsel auf 2:3 (40.). Erst in der Schlussphase machte de Angelis mit seiner dritten Bude alles klar (83.).