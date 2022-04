Tapfere Davaren senden Lebenszeichen – 1:1 gegen BW Ottmarsbocholt

Wirklich weiter bringt Davaria Davensberg der eine Derby-Zähler nicht. Das 1:1 (1:1) des abgeschlagenen Tabellenletzten im Nachbarschaftsduell mit BW Ottmarsbocholt: im Grunde zu wenig. Zumal BW Aasee 2 (3:2-Sieger über die Wolbecker Reserve) erneut maximal punktete. Und trotzdem war Davensbergs sportlicher Leiter Tino Grote (vertrat am Sonntag die beiden erkrankten Trainer Mike Raed und David Kapuschzik) recht zufrieden mit der Darbietung seiner Mannschaft: „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie das 0:10 in Warendorf abhaken sollen. Dass sie den ganzen Mist der vergangenen Wochen abschütteln und nicht auf die Tabelle schauen sollen. Dass sie einfach mal wieder zeigen, dass sie das Kicken nicht verlernt haben. Und das alles haben sie heute über weite Strecken beherzigt.“

Effizienz fehlt

Wobei: Die Davaren hatten genug Gelegenheiten, um sogar dreifach zu punkten. In Durchgang eins waren es Dennis Kreuzberg, Benedikt Godek und Jahja Raed (verfehlte den verwaisten Kasten), die drei Hochkaräter ungenutzt ließen. So blieb es bei dem einen Treffer, den Kreuzberg erzielte – gütig unterstützt von nicht nur in dieser Szene unsortierten Ottmarsbocholtern. „Es hat ein paarmal gebrannt vor unserer Bude“, räumte Patrick Döhla ein. Zwar waren die Besucher leicht feldüberlegen und kombinierten gefälliger, „aber die gefährlicheren Szenen hatte Davensberg“, so der BWO-Coach. Dennoch glückte Malte Mallmann kurz vor dem Seitenwechsel im Nachfassen der Ausgleich – wenngleich Grote den Schützen „deutlich im Abseits“ gesehen hatte.

Elf Verwarnungen, eine Hinausstellung

In Abschnitt zwei wurde es ruppig. Elf Mal insgesamt zückte der Referee den gelben Karton. Wobei (nicht nur) jene Verwarnung, die Hannes Sybel kassierte, diskutabel war. Sybel wollte diskutieren, der Schiri nicht – Gelb-Rot. Pech für die Davaren: Die Überzahl währte nur wenige Minuten, da Benedikt Godek nach einem Zusammenprall mit BWO-Keeper Dennis Kerkenhoff verletzt vom Feld musste und die Gastgeber keinen weiteren Bankspieler hatten. Trotzdem gehörte auch die letzte Szene den tapferen Davaren: Julian Looses Kopfball wehrte Otti-Kapitän Nils Schmauck auf der Linie ab.

Davaria: Stilling – Bruck, Can, Shabani, Loose – Kleine, Atalan (78. Piotrowski) – Kreuzberg, J. Raed (61. Kassassir), Erman – Godek. BWO: Kerkenhoff – Sybel, Schnetgöke, Schmauck, Münch (81. B. Silla) – Wiegert (46. Goerdt), Lindfeld – Mallmann, Vernauer, Rosenberger – Reickert (59. Bülskämper). Tore: 1:0 Kreuzberg (8.), 1:1 Mallmann (38.). Gelb-Rot: Sybel (71./BWO).