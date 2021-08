Tia kehrt zurück,Kassassir bleibt

Der zuletzt personell etwas gebeutelte SV Davaria Davensberg hat in der Breite zugelegt – und, wortwörtlich, in der Spitze.

Mit Maurice Tia kehrt ein bekanntes Gesicht ins Waldstadion zurück. Nach seinen 17 Toren in nur einer Halbserie für den Fußball-A-Ligisten Davaria Davensberg folgte der Wechsel in die Niederlande zum Viertligisten VV Rigtersbleek. Anschließend ging der bullige Angreifer für die Verbandsligisten VfB Fichte Bielefeld und den TuS 05 Sinsen auf Torjagd – jetzt soll er wieder für die Blau-Weißen treffen. Zudem verbleibt mit Mohammed Kassassir ein weiterer Offensivmann am Rinkeroder Weg. Der versierte Youngster hatte mit einem Wechsel zu einem höherklassigen Verein geliebäugelt, hat nun aber doch in Davensberg verlängert.

Neu-Coach David Wendel freut sich über die beiden kurzfristigen Zusagen: „Mit Maurice und Mohammed verstärken uns zwei Angreifer mit viel individueller Qualität. Maurice hat bereits einige Wochen mittrainiert, weiß also, wie wir künftig von der Spielidee her agieren. Bei dem Talent, das Mohammed mitbringt, bin ich mir sicher, dass auch er dies relativ schnell verinnerlicht. Nun sind wir, gerade vorn, auch in der Breite gut aufgestellt, was den Konkurrenzkampf anheizen und jeden einzelnen Spieler zur Höchstleistung pushen wird.“

Personell nachlegen wollen der sportliche Leiter, Tino Grote, und Wendel noch in der Defensive.