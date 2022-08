Torfestival von Davaria Davensberg

Davaria Davensberg feierte bei Borussia Münster 3 den ersten Saisonsieg – und was für einen: Die Gäste siegten mit 8:3, sieben Gästespieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen.

„Endlich ist der Knoten geplatzt“, meinte Trainer Rojhat Atalan nach dem Gastspiel von B-Ligist Davaria Davensberg bei Borussia Münster 3. Nach zuvor drei Niederlagen in Pokal und Liga siegten die Davaren hochverdient mit 8:3 (4:1).

Anas Lotfi setzte den Torreigen nach einem Foul an Marcio Duarte-Melao vom Strafstoßpunkt aus in Gang – mit einem lässigen Chip in Zinedine-Zidane-Manier. Keine 35 Minuten waren gespielt, und die Davaren lagen nach weiteren Treffern von Duarte-Melao, Dennis Kreuzberg und Exoce Ndosa mit 4:0 vorne. Der Anschlusstreffer der Borussen kurz vor der Pause konnte die Überlegenheit der Gäste nicht brechen.

Nach dem Seitenwechsel traf Mahmoud Mahmoud fast von der Eckfahne aus mit dem Außenrist direkt ins Tor. Nur eine Minute darauf schoss Pantaleone Lumare das Leder aus fast 30 Metern in den Giebel. „In dieser Phase lief einfach alles“, so der Coach.

Nach 61 Minuten, nach dem Treffer von André Meva‘ A Oyono zum 7:1, hatten sich sieben Davaren in die Torschützenliste eingetragen. Spätestens nach dem achten Treffer durch Mahmoud Mahmoud wollte jeder (noch mal) ran. Das ging zwangsläufig auf Kosten der Defensive, und die Davaren kassierten noch zwei späte Kontertore.

Davaria: Stilling – Mah. Mahmoud, R. Atalan (46. Agirmann), Shabani – S. Atalan (46. Lumare) – Mas. Mahmoud (46. Akbas), Duarte-Melao – Agirman (57. Meva‘ A Oyono), Lotfi, Ndosa (52. Kassassir), Kreuzberg. Tore: 0:1 Lotfi (11./FE), 0:2 Duarte-Melao (22.), 0:3 Kreuzberg (33.), 0:4 Ndosa (34.), 1:4 Romagnuolo (41.), 1:5 Mah. Mahmoud (47.), 1:6 Lumare (48.), 1:7 Meva‘ A Oyono (61./FE), 1:8 Mah. Mahmoud (71.), 2:8 Fuhrmann (86.), 3:8 Burg (87.).