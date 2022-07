TuS Ascheberg betritt teilweise Neuland

Foto:

Mit der Partie gegen die SG Sendenhorst aus der Parallelstaffel A 1 Münster startet der TuS Ascheberg am Donnerstag (28. Juli) in den Schlering-Cup des SV Drensteinfurt, Anpfiff ist um 19 Uhr. Am Dienstag wartet, ebenfalls um 19 Uhr, der zweite Gruppengegner, Ligakonkurrent GW Albersloh. TuS-Trainer Marcel Bonnekoh: „Alle sollen Spielpraxis bekommen, und unsere Neuzugänge sollen weiter in die Abläufe reinfinden.“ Allerdings gibt es noch einen dritten „Gegner“, zumindest für den Chefcoach und Co-Trainer Oliver Glanemann: In Ascheberg beginnt am Samstag die beliebte Jacobi-Kirmes, sie endet am frühen Dienstagmorgen. Doch das Trainerteam hat sich augenzwinkernd damit abgefunden, dass die Kondition der Spieler in den Tagen vor der Partie gegen Albersloh durchaus eine kleine Delle davontragen könnte . . .chrb