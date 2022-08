TuS Ascheberg geht gegen BW Ottmarsbocholt baden

Das Derby an der Nordkirchener Straße war ein ziemlich einseitiges, mit 0:4 (0:3) geriet der TuS Ascheberg im Duell mit BW Ottmarsbocholt unter die Räder. Sinnbild für die Pleite waren die drei Treffer vor der Pause.

Im zweiten Heimspiel am zweiten Spieltag mussten die Ascheberger gegen BW Ottmarsbocholt eine herbe 0:4 (0:3)-Derby-Niederlage hinnehmen. Bereits nach drei Minuten ging Otti in Führung. Nach schnellem Einwurf kam der Ball über Gunnar Nacke zu Stephan Rosenberger, der ins kurze Eck einschob. „Von da an waren wir dominant und hatten das Spiel im Griff“, befand BWO-Coach Lars Müller später.

Tatsächlich war Ottmarsbocholt klar überlegen. In Minute zehn ein Schockmoment für den TuS: Nach Ecke für Otti bekam Dustin Hölscher im Zweikampf den Ellenbogen ab, wegen der dicken Platzwunde nahm den Ascheberger sicherheitshalber der Krankenwagen mit. Auch Treffer Nummer zwei durch Sebastian Schnetgöke (25.) entsprang einem Standard. „Wir waren im Kopf einfach nicht da“, so TuS-Trainer Marcel Bonnekoh nach der Partie. Stephan Rosenberger, hatte die Ecke scharf vors Tor gezogen, der BWO-Spielertrainer nickte am zweiten Pfosten ein. Auch das 3:0 folgte auf eine Rosenberger-Ecke. Den Kopfball von Benedikt Godek wehrte Justus Sandhowe im TuS-Tor noch ab, den Abstauber ließ sich der blankstehende Vincent Lindfeld jedoch nicht nehmen.

Kaum Besserung nach der Pause

Bei Halbzeit hatte Bonnekoh genug gesehen, drei Neue kamen. Die Wende brachten sie aber nicht mehr. BWO-Joker Malte Goerdt machte es besser, als er einen Konter perfekt zu Ende spielte und Godek bediente, der aus 17 Metern Sandhowe überwand und halbhoch rechts zum 4:0-Endstand einnetzte.

Ansonsten „haben wir in der zweiten Halbzeit etwas zurückgefahren, vielleicht auch wegen der Temperaturen. Mit einem 4:0 kann ich als Schalker aber gut leben“, meinte Müller nach der in Hälfte zwei eher ereignislosen Partie. Bonnekoh zeigte sich enttäuscht: „Von der Intensität und Abgezocktheit her lagen heute ein bis zwei Ligen zwischen uns und Otti. Die ersten drei Tore waren sinnbildlich, Ottmarsbocholt hat verdient gewonnen.“

TuS: Ju. Sandhowe – J. Hüging, Zahlten, S. Hüging, Rüschenschmidt (78. Jo. Sandhowe) – Wigger (46. Witthoff), Sobbe – Frenking (46. Lakenbrink), Westhoff, Trahe (46. Markhoff) – Hölscher (22. Schwipp). BWO: Kerkenhoff – Rudi, Silla, Schmauck, Sybel (78. Schulze-Vorwick) – Schnetgöke, Nacke (63. Goerdt) – Münch (63. Khazneh), Lindfeld (84. Reickert), Rosenberger – Godek (78. Mallmann). Tore: 1:0 Rosenberger (3.) 2:0 Schnetgöke (25.) 3:0 Lindfeld (31.) 4:0 Godek (77.).