TuS Ascheberg gewinnt, tolles Hüging-Solo

Bei angenehmen 18 Grad ging es für den TuS Ascheberg gegen den SC Nienberge. In der ersten Halbzeit erwischten die Gäste den besseren Start, allerdings ohne klare Chancen. 20 Minuten und einen ungefährlichen Distanzschuss später kamen dann die Gastgeber zum ersten Hochkaräter der Partie, als der Ball etwas zufällig Dustin Hölscher vor die Füße fiel, sein Abschluss aber knapp über den Giebel flog. Auf der Gegenseite ließ Cedric Eisfeldt den Ball nach schönem Diagonalball vors Tor klatschen. SC-Stürmer Adam Ouedraogo scheiterte aber an TuS-Keeper Justus Sandhowe.

Highlight in Minute 28

In Minute 28 dann das Highlight des Spiels: Jonas Hüging schnappte sich im Mittelfeld den Ball, umdribbelte vier Gegenspieler und schob halbrechts an der 16-Meter-Kante den Ball ins Eck. Die erste Chance in Halbzeit zwei brachte das zweite und letzte Tor des Tages: SC-Kicker Roman Severin verlor im Aufbau den Ball an TuS-Joker Fynn Claassen, der allein vor Gäste-Keeper Ole Lars Niehoff cool blieb und links einschob. Es gab nun mehr Räume für den TuS. Eine Großchance für die Münsteraner durch Marcel Schniemann nach Ecke von der rechten Seite vereitelte TuS-Goalie Sandhowe. Ascheberg konnte die Räume jedoch nicht nutzen. Eine Top-Gelegenheit nach Vorarbeit von Jonas Hüging vergab Frenking. Nach einem weiteren Konter – Yannick Westhoff hatte den Ball erobert – vergab Claassen freistehend die Entscheidung. TuS-Coach Marcel Bonnekoh zeigte sich dennoch zufrieden: „In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Ruhe am Ball, auch wenn wir in der letzten Linie nicht gut ins Pressing gekommen sind. In der zweiten Hälfte haben wir etwas den Mut verloren, aber das zweite Zu-null-Spiel nehmen wir gern mit.“

TuS: Sandhowe – Schwipp, Zahlten, S. Hüging, Lohmann – S. Hüging, Wiggermann (90. Roberg) – Frenking (84. Sandhowe), Markhoff (64. Westhoff), Lakenbrink (76. Trahe) – Hölscher (58. Claassen). Tore: 1:0 J. Hüging (28.), 2:0 Fynn Claassen (69.).