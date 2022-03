TuS Ascheberg holt gegen GW Albersloh nach

Am Donnerstag (24. März), 19 Uhr, hat der TuS Ascheberg GW Albersloh zu Besuch. Die Gäste reisen mit breiter Brust an, der letzte Auftritt der Hausherren liegt lange zurück.

A-Ligist TuS Ascheberg hat am Donnerstag (24. März), 19 Uhr, GW Albersloh zu Gast. Während die Besucher sich dank zweier deutlicher Siege über Hiltrup 2 (6:0) und Davensberg (3:0) mit jetzt 21 Zählern gen Tabellenmittelfeld verfügt haben, steckt der TuS (13) noch mitten im Abstiegskampf. Zwar sieht es aktuell so aus, dass der Drittletzte, aktuell Ascheberg, nicht in die Relegation muss. Aber, so TuS-Coach Marcel Bonnekoh: „Darauf können und werden wir uns nicht verlassen. Wir wollen am Ende drei Mannschaften abhängen.“

Ein Sieg in der Nachholbegegnung käme da gerade recht. Allerdings „fehlt uns natürlich der Wettkampfrhythmus“, räumt Bonnekoh ein, dessen Team seit dem 12. Dezember kein Pflichtspiel mehr bestritten hat. Immerhin seien Stimmung und Trainingsbeteiligung gut, der Coach schöpft am Donnerstag nahezu aus dem Vollen. Einzige Wackelkandidaten seien Urlaubsrückkehrer Lukas Lohmann und der zuletzt erkrankte Felix Markhoff.