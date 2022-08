TuS Ascheberg macht es mächtig spannend

Mit einem Heimsieg ist der TuS Ascheberg am Sonntagnachmittag in die Kreisliga-A-Saison gestartet, nicht weniger als neun Tore bekamen die heimischen Anhänger an der Nordkirchener Straße zu sehen. TuS-Trainer Marcel Bonnekoh hatte nach dem am Ende noch sehr knappen 5:4 (2:0) gegen den BSV Roxel 2 mit gemischten Gefühlen zu kämpfen. „Irgendwie nicht so richtig . . .“, antwortete er auf die Frage, ob er mit der Saisonpremiere zufrieden sei. „Immerhin hatten wir schon mit 3:0 und 5:2 geführt . . . Doch die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit.“

Linus Trahe brachte die Gastgeber nach einem Schuss in Schnellinger-Manier nach zehn Minuten in Führung. Yannick Westhoff verpasste zwei Mal das 2:0. Zunächst zog er das Leder aus 14 Metern knapp über das Tor (18.). Sechs Minuten später parierte BSV-Keeper Mohammad Younusi einen Schuss von Dustin Hölscher, der Ball kam zu Westhoff – wieder drüber . . .

In der Nachspielzeit von Hälfte eins traf dann erneut Trahe per direkt verwandeltem Freistoß, ebenso wie Florian Zahlten Mitte der zweiten Halbzeit. 3:0 – das Ding schien durch . . . Denkste: Innerhalb von nur drei Minuten traf nun der BSV zwei Mal – 3:2. Aber Ascheberg schlug zurück. 4:2 nach einem Solo von Westhoff, dann bediente Jonas Hüging den gerade erst eingewechselten Fynn Claassen – 5:2.

Doch noch immer war der Drops nicht gelutscht. Roxels Robin Slawsinski traf vom Elferpunkt das zweite Mal an diesem Nachmittag und legte nur eine Minute später noch einmal nach. Dann endlich der vom TuS lang ersehnte Schlusspfiff . . .

TuS: Ju. Sandhowe – Lohmann (46. Jo. Sandhowe), Zahlten, S. Hüging, Rüschenschmidt – J. Hüging, Frenking, Wiggermann (64. Vester), Trahe (64. Schwipp) – Westhoff, Hölscher (83. Claassen). Tore: 1:0/2:0 Trahe (10./45.+4), 3:0 Zahlten (64.), 3:1 Mendes (70.), 3:2 Slawinski (73.), 4:2 Westhoff (81.), 5:2 Claassen (84.), 5:3/5:4 Slawinski (88./FE, 89.)