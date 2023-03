TuS Ascheberg verliert auch in Hiltrup

Drittes Spiel in diesem Jahr, dritte Niederlage des TuS Ascheberg. Die Elf von Marcel Bonnekoh unterlag beim TuS Hiltrup 2 mit 1:4 (0:2). Allmählich wird es eng.

Sah ein 1:4 seiner Elf in Hiltrup: Marcel Bonnekoh.

Die A-Liga-Fußballer des TuS Ascheberg nähern sich bedrohlich der Abstiegszone. Das 1:4 (0:2) am Sonntagmittag beim Tabellenvorletzten TuS Hiltrup 2 war die dritte Niederlage am Stück seit dem Re-Start. Da zudem Nienberge und der SV Herbern U 23 dreifach punkteten, ging es für die Elf von Marcel Bonnekoh runter auf Platz zwölf. Nur noch zwei Zähler beträgt der Vorsprung auf Saxonia Münster, die Domstädter müssten – Stand jetzt – neben Hiltrup und dem BSV Roxel 2 in die Kreisliga B.

„Uns fehlt derzeit einfach das Spielglück“, meinte Aschebergs Coach nach der Partie. „Dass wir mal mit 1:0 in Führung gehen.“ Die Chancen waren da, doch Tim Witthoff traf nur den Innenpfosten. Die zweite gute TuS-Gelegenheit vergab Dustin Hölscher. „Und dann kriegst du auch noch so ein krummes Ding“, stöhnte Bonnekoh. Kilian Schmitt war nach knapp 30 Minuten zur Stelle, stand dabei aber aus Sicht der Gäste deutlich im Abseits.

Nur wenig später, nach einer ziemlich unnötigen Ecke, gar das zweite Tor der Südstädter (33./Jannik Jakobtorweihe). Und kurz nach der Pause, wieder nach einem individuellen Fehler eines Gästespielers, die Vorentscheidung (54./Nils Hentschel).

Positiv: Die Bonnekoh-Elf fightete unverdrossen weiter. Nach exakt einer Stunde und Witthoffs präzisem Eckstoß erzielte TuS-Abwehrmann Florian Zahlten das 1:3. Doch einen weiteren Aussetzer der Ascheberger im Spielaufbau nutzte die gastgebende Westfalenliga-Reserve eiskalt aus, Mehmet Ali Ipek traf zum 4:1 (86.).