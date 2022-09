TuS Ascheberg verliert beim neuen Spitzenreiter

Beim SV Bösensell zu verlieren ist keine Schande. Nach dem 1:0 (1:0) gegen den TuS Ascheberg hat der noch ungeschlagene Bezirksliga-Absteiger die Tabellenspitze erobert. Dennoch war Aschebergs Trainer Marcel Bonnekoh nach der Partie sehr unzufrieden – nicht mit seiner Mannschaft, sondern mit dem Ergebnis: „Das ist eine ärgerliche Niederlage . . . Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.“

Suboptimal war nur die Chancenverwertung. In der ersten Hälfte habe seine Mannschaft „gefühlt zehn Ecken und zwei sehr gute Freistoßpositionen“ gehabt. Dennoch ging der TuS nach einem frühen Tor von SVB-Spieler Robin Voßkühler (13.) mit einem Rückstand in die Kabine.

Unmittelbar nach der Pause hätte Mirco Frenking das 1:1 machen müssen, bekam den Querpass aber unglücklich an die Hacke. In der 73. Minute scheiterte Fynn Claassen im Eins-gegen-Eins an Bösensells Keeper Tim Schölling.

Dass auch der Favorit seine Chancen hatte, das 2:0 zu erzielen, wollte Bonnekoh nicht verhehlen. Die Gastgeber seien einem zweiten Tor so nahe gewesen wie das eigene Team dem 1:1. Am Ende sollte kein weiteres Tor mehr fallen, und die Ascheberger mussten trotz starker Leistung ohne Punkte die Heimreise antreten.