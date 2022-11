TuS Ascheberg verliert in Hälfte eins

Nach einer weniger als suboptimalen Vorstellung in den ersten 45 Minuten hat A-Ligist TuS Ascheberg die Partie bei GS Hohenholte am Sonntagnachmittag verdient mit 0:2 (0:2) verloren. „Wir haben eine ganz schlechte erste Halbzeit gespielt, die schlechteste in der bisherigen Saison“, so Gästetrainer Marcel Bonnekohs unverblümter Kommentar. Schon nach einer Viertelstunde hätten die Grün-Weißen mit 0:3 zurückliegen können, dazu traf Simon Hüging mit einem verunglückten Kopfball die eigene Latte (17.).

Fast hätten sich die Ascheberger noch ohne Gegentor in die Pause gerettet, doch in den letzten fünf Minuten rappelte es dann doch zwei Mal. Symptomatisch für Bonnekoh das 0:2: Nachdem ein langer Ball der Gelb-Schwarzen auf dem holprigen Rasen im 16er der Ascheberger liegengeblieben war, hätten die TuS-Defensivleute nur tatenlos dagestanden – anders als GSH-Spieler Lutz Marquardt, der sich nicht zwei Mal bitten ließ.

In die zweite Hälfte ging der TuS mit einer Trotzreaktion, wollte sich nun besser verkaufen. Das gelang den Grün-Weißen, auch nach einer roten Karte gegen Abwehrspieler Florian Zahlten wegen Foulspiels elf Minuten nach Wiederanpfiff hielt die Bonnekoh-Elf weiter tapfer dagegen. Mit nun nur noch zehn Mann präsentierten sich die Ascheberger weit besser als in den ersten 45 Minuten mit elf. Die Partie war nun ausgeglichen, auch wenn die Gäste für Punkte nicht mehr in Frage kamen – dieser Zug war abgefahren.