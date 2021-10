TuS Ascheberg verliert Kellerduell beim VfL Wolbeck 2

Es wurde nichts mit dem erhofften Befreiungsschlag für den TuS Ascheberg. Im Kellerduell kassierte das Team von Marcel Bonnekoh eine unerwartete 0:3-Niederlage bei der Reserve des VfL Wolbeck. „Im Moment werden wir für unsere kleinen Fehler gnadenlos bestraft“, resümierte ein enttäuschter Trainer.

Mit der Leistung seiner Mannschaft war der Coach in der ersten halben Stunde durchaus zufrieden. Ascheberg war gut im Spiel. Aber als die Hausherren durch Kim Terhaar durch einen direkt verwandelten Freistoß in Führung gingen, nahm das Unheil für den TuS seinen Lauf. Denn kurz vor der Pause zeigte man sich im eigenen Strafraum unorganisiert, und Niels Gröger konnte auf 2:0 erhöhen.

Im zweiten Abschnitt wollte der Gast so richtig Druck machen und hatte direkt in der 46. Minute eine Großchance. Mit drei Leuten stürmten die Ascheberger auf Wolbecks Torwart zu, aber der entscheidende Pass von Dennis Heinrich auf Tim Witthoff kam nicht an. „Das musste das 1:2 sein, dann wären wir vielleicht noch rangekommen“, so Bonnekoh. Zu allem Überfluss pennte sein Team, als Wolbeck einen Einwurf schnell ausführte und Ben Schragen völlig frei zum 3:0-Endstand einschießen konnte.

Danach war die Partie natürlich gelaufen. Fortan ging es wild hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Aber Tore fielen keine mehr.

TuS: White – Zahlten, Lohmann, S. Hüging – Sobbe (46. Frenking), Schwipp, Rüschenschmidt – Witthoff (80. Brumann), Markhoff (71. Westhoff), J. Hüging – Heinrich (59. Hölscher). Tore: 1:0 Terhaar (38.), 2:0 Gröger (45.), 3:0 Schragen (54.).