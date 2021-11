TuS Ascheberg verliert mit 0:3 bei der SG Selm

Eine klare 0:3 (0:1)-Niederlage kassierten die A-Liga-Fußballer des TuS Ascheberg am Sonntagnachmittag bei der SG Selm. Der Co-Trainer der Schwarz-Grünen, Oliver Glanemann, sprach von einer verdienten Niederlage der unter Personalnot leidenden Gäste gegen spielerisch bessere Selmer. Damit verharrt der TuS weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz.

„Bis zum 0:1 haben wir kaum etwas zugelassen“, so Glanemann. Dann jedoch, in der Nachspielzeit von Hälfte eins, köpfte Sebastian Rast nach einem Eckball das Leder am langen Pfosten zur SG-Führung ins Netz. Erst drei Minuten waren nach dem Wiederanpfiff vergangen, als Felix Schröder mit einem Schuss von der Strafraumgrenze das 2:0 nachlegte. Als Niklas Neumann in der Schlussphase dann das dritte Selmer Tor erzielte, war die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber entschieden.

TuS: Kofoth – S. Hüging, Roberg, Hartwig (81. Senne), Rüschenschmidt – Frenking, Zahlten (65. White), J. Hüging, Sobbe (56. Claassen), Schwipp – Witthoff. Tore: 1:0 Rast (45.+3), 2:0 Schröder (48.), 3:0 Neumann (77.).