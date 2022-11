TuS Ascheberg „vielleicht ein bisschen zu naiv“

Selm stand auf Platz drei, der TuS auf Rang acht – so die Voraussetzungen fürs Spiel in Ascheberg. Ähnlich waren auch die Kräfteverhältnisse auf dem Rasen, die SG gewann das Derby mit 3:0 (1:0).

Obwohl sich die Ascheberger gegen die schnelle Offensive der Gäste stemmten, kam SG-Kicker Basanan Tarhan zur ersten Chance. Er scheiterte jedoch an TuS-Keeper Tobias Kofoth. Auch einen Freistoß von Robin Coerdt aufs kurze Eck parierte der Schlussmann. Nach einer halben Stunde dann doch die Führung für Selm: Dennis Clement Dias zirkelte den Ball nach Doppelpass mit Felix Schröder sehenswert ins lange Eck.

Der TuS spielte aber „einen mutigen Fußball“, wie Coach Marcel Bonnekoh nach der Begegnung anerkannte, und kam in Halbzeit zwei nach einer schönen Einzelaktion auf der linken Seite durch Felix Markhoff zur ersten Großchance. Dustin Hölscher verpasste in der Mitte nur knapp. Ein weiterer Schuss von Tim Witthoff aus der zweiten Reihe flog übers Tor. Nach einem erneuten Kopfballversuch von Hölscher konterte die SG, René Schickentanz erhöhte zehn Minuten vor dem Ende mit einem Schuss ins kurze Eck auf 2:0. Zwei Minuten später die endgültige Entscheidung, diesmal war Schröder zur Stelle.

Bonnekoh zeigte sich trotz der Niederlage „komplett einverstanden mit der Leistung. Wir wollten es besser machen als vergangenen Woche. Das ist uns gelungen. In der ersten Halbzeit war Selm besser, in der zweiten hatten wir unsere Anteile. Dann verpassen wir den Ausgleich und lassen uns vielleicht ein bisschen naiv auskontern. Aber unterm Strich war das schon in Ordnung.“

TuS: Kofoth – Sandhowe, S. Hüging, Piwecki (85. Lohmann), Rüschenschmidt (20. Schwipp) – Wiggermann, J. Hüging – Lakenbrink (56. Witthoff), Hölscher, Markhoff (75. Frenking) – Claassen. Tore: 0:1 Dias (31.), 0:2 Schickentanz (80.), 0:3 Schröder (82.).