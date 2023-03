TuS geht frustriert auf die Heimreise

„Wir sind alle ziemlich frustriert“, meinte Co-Trainer Oliver Glanemann nach dem 1:3 (0:1) des TuS Ascheberg beim bisherigen Tabellennachbarn GW Albersloh. Es war eine verdiente Niederlage – die Gastgeber hätten noch höher gewinnen können, wenn sie ihre Chancen besser genutzt hätten.

Die der Ascheberger konnte man dagegen an einer Hand abzählen. Die einzige in Hälfte eins hatte Mirco Frenking kurz vor dem Pausenpfiff, zu diesem Zeitpunkt lag der TuS nach einem Treffer von GWA-Spieler Niklas Hövelmann (28.) mit 0:1 in Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel lief es etwas besser in den Reihen der Gäste, was sich jedoch nicht in der Torstatistik bemerkbar machte. Im Gegenteil: Einen Konter der Albersloher schloss Otto Hiegemann zum 2:0 für GWA ab (66.). Wenige Minuten später hatte TuS-Kapitän Dustin Hölscher den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch GWA-Schlussmann Simon Spangenberg fischte das Leder noch aus dem Winkel (74.).

Kurz darauf wurde Aschebergs Nachwuchsspieler Oleksii Aleksieiev zu seinem ersten Meisterschaftsspiel eingewechselt – und traf nur eine Minute später zum 1:2 (89.). So wurde es in der Nachspielzeit noch einmal spannend, doch dann machte GWA mit dem 3:1 den Sack zu (90.+6.).

Durch die Niederlage sind die Ascheberger auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht.