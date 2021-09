TuS gibt 3:0-Führung aus der Hand

Bittere Pleite: Jonas Hüging (l.) und der TuS verloren am Sonntag in Warendorf mit 3:4.

Der TuS Ascheberg sah lange wie der sichere Sieger im Verfolgerduell bei der Warendorfer SU aus. Und, auch nicht verkehrt, wie der neue Tabellenführer der Kreisliga A 2. Doch dann brach die letzte Spielminute an – und TuS-Coach Marcel Bonnekoh hatte größte Mühe, sich in der Pferdestadt im Zaun zu halten: „Ich rede ungern über Schiris. Aber das ging gar nicht.“ Weil sein junger Schnapper Justus Sandhowe den Ball länger als sechs Sekunden in Händen gehalten haben soll, entschied der Referee auf indirekten Freistoß für die WSU, der zu einer Ecke und diese zum 3:3 führte. Damit nicht genug: In der vierten Minute der Nachspielzeit fiel gar das 4:3 für die Hausherren – und Bonnekoh war restlos bedient.

Dabei hatten die Gäste so toll losgelegt. Zwei Mal wurde Dennis Heinrich in der Box gelegt, zwei Mal traf Florian Zahlten vom Punkt. Als Heinrich nach dem Wechsel gar auf 3:0 erhöhte, schien das Thema durch – auch wenn kurz darauf Tom Kruse das erste Mal für die Sportunion netzte. 20 Minuten vor dem Ende scheiterte Heinrich am Pfosten, verletzte sich dabei – und das Unheil nahm seinen Lauf. TuS: Ju. Sandhowe – Schwipp (56. Jo. Sandhowe), Frede, Lohmann, Rüschenschmidt – Zahlten, Westhoff (60. Markhoff) – J. Hüging, Frenking (62. Trahe), Witthoff – Heinrich (68. Hölscher). Tore: 0:1 Zahlten (12./FE), 0:2 Zahlten (19./FE), 0:3 Heinrich (47.), 1:3 Kruse (50./FE), 2:3 Fromme (75.), 3:3 Kruse (90.), 4:3 Austermann (90.+4).