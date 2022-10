VfL Senden gewinnt Null-null-Spiel

Julian Wiedenhöft sprach hinterher von einem „typischen Null-null-Spiel“. Ganz falsch lag der Coach des SV Herbern mit dieser Einschätzung nicht. Es waren ja wirklich keine Tore gefallen zwischen der 2. und der 95. Minute. Weil aber Sefai Colak praktisch mit der ersten Torannäherung des VfL Senden nach wenig mehr als 60 Sekunden für die Hausherren getroffen hatte, gab es eben doch einen Sieger in diesem nicht wirklich hochklassigen, aber bis zum Abpfiff hochspannenden Fußball-Landesliga-Derby.

„Ein Leckerbissen war das nicht gerade“, pflichtete Rabah Abed, einer der beiden VfL-Trainer, Wiedenhöft bei. Wobei das im Vorfeld auch niemand ernsthaft erwartet hatte. Zu groß war die Verunsicherung auf beiden Seiten nach je drei Niederlagen am Stück. Wirklichen Rückenwind verspürten selbst die Gastgeber nach der frühestmöglichen Führung – aufgelegt hatte Colak den Treffer Joshua Dabrowski – nicht.

Von Herbern ganz zu schweigen. „Hat irgendjemand Fußballschuhe dabei?“, fragte Wiedenhöft kurz vor dem Wechsel in die Runde. Galgenhumor nennt man das wohl. Gerade hatte der Trainer der Blau-Gelben mit Yannick Bösl den dritten verletzten Spieler runternehmen müssen. Zuvor waren bereits Dennis Närdemann und Thomas Eroglu vom Feld gehumpelt.

Drei Herberner verletzt raus

Gerade nach vorn hatte der SVH insbesondere in Durchgang ein wenig zu bieten – sieht man von Frederik Falks Freistoß ab, den Johannes Brückner sehenswert über die Latte lenkte. Überhaupt Sendens Schlussmann, der zuletzt in Neuenkirchen den ersten Gegentreffer verschuldet hatte, diesmal aber bei den wenigen Chancen der Gäste immer auf der Hut war. Ebenfalls stark verbessert: Abwehrchef Marvin Tjaden, der Gästeangreifer Steffen Hunnewinkel nicht einen Stich in 90 Minuten gewährte. Wenn es überhaupt mal gefährlich vor dem VfL-Gehäuse wurde, dann war meist Nebenmann Falk beteiligt.

Senden kombinierte deutlich gefälliger als der Gegner, echte Hochkaräter waren aber auch vor dem diesmal von Niklas Herbring gehüteten Kasten der Besucher eher die Ausnahme. Bruno Geister scheiterte aus spitzem Winkel am SVH-Schlussmann, Alexander Wanstraths 30-Meter-Strahl knallte ans Aluminium.

Während sich Abed hernach darüber freute, „dass sich die Jungs für ihr großes Engagement belohnt haben“, wusste der Trainer des SV Herbern nicht recht, was er aus diesem Nachbarschaftsduell denn nun mitnehmen sollte – außer „weiterarbeiten“.

VfL: Brückner – Schlögl, Tjaden, Gottwald, Wanstrath – Celebic (79. Fayad), Dabrowski – Geister (88. Kleuter), Castelle, Colak (70. Shinawi) – Morzonek (86. Prieto). SVH: Herbring – Heidbrink, Dombrowski, Bröer – Hülk (75. Sodic), Scholdei, Närdemann (16. Rottmann), Eroglu (41. Schürmann), Bösl (35. Pettendrup) – Falk, S. Hunnewinkel. Tor: 1:0 Colak (2.).