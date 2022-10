VfL Senden und Fortuna Seppenrade siegen klar

Zwei Auswärtssiege und ein Remis verbuchten am Wochenende die heimischen Teams in den Frauen-Bezirksligen.

SV Herbern - Eintr. Dorstfeld

3:3

„Wir sind glücklich darüber, dass es remis ausgegangen ist, obwohl wir eigentlich die besser Mannschaft waren“, so Herberns Trainer Sven Spigiel. Die Auflösung des scheinbaren Paradoxons: Die Gastgeberinnen hatten von ihren zahlreichen Chancen relativ wenige verwertet, während die Eintracht bei ihren wenigen Gelegenheiten drei Mal traf.

Das erste Mal in der 21. Minute, als die Torschützin der Dorstfelder mit dem Ball ins Tor „reinstolperte“ (Spigiel). Nur sechs Minuten später gelang Nele Weniger der Ausgleich. Dann wehrte die Gästekeeperin einen Schuss von Ida Jaspert ab, im Nachsetzen traf Annika Vogel (45.). Doch gegen eine in dieser Phase unsortierte SVH-Elf drehte die Eintracht das Blatt wieder, es stand 2:3. Ihre letzte Chance nutzten die Blau-Weißen mit einem von Vogel verwandelten Handelfmeter (90.+4). Unmittelbar darauf pfiff Schiedsrichter Herbert Heitkötter die Partie ab.

SVH: Mühlenweg – L. Jaspert, Drewa, Hohenhövel, Blesenkemper – Pawlas, Große-Budde, Przybilla – I. Jaspert, Vogel, Weniger (Prüße, Streyl, Hönekop).

Zweiter Saisonsieg für Schwarz-Gelb

Hammerth. - Fortuna Seppenrade

1:4

„Das ist auf jeden Fall eine große Erleichterung“, kommentierte Trainerin Claudia Harder den klaren Sieg der Seppenraderinnen beim Hammerthaler SV, den zweiten in dieser Saison. Alle vier Gästetore erzielte Sophia Hildmann, die zudem in Hälfte eins einen lupenreinen Hattrick verbuchen konnte.

Dabei waren die Voraussetzungen für die Schwarz-Gelben gar nicht so günstig gewesen. Nach Stammkeeperin Leonie Manitz verletzte sich im Abschlusstraining auch noch die als Ersatz vorgesehene Lara Hallekamp. So stellte sich Kapitänin und Innenverteidigerin Marie-Theres Krusa zwischen die Pfosten, die damit natürlich für die Viererkette ausfiel.

Doch die Gastgeberinnen erwiesen sich dann als relativ harmlos – anders als die Fortuna. Früh brachte Hildmann die Gäste, nach einem Abschlag von Krusa „über Mann und Maus“ (Harder) und einem erfolgreichen Laufduell, in Führung (10.). Sechs Minuten später legte sie das 2:0 nach. Nach einer halben Stunde lief sie in einen schwachen Querpass des Gegners und traf das dritte Mal. Dann erzielte HSV-Spielerin Sina Schwartz aus allerdings abseitsverdächtiger Position das 1:3 (38.). Dadurch beirren ließen sich die Seppenraderinnen jedoch nicht lange. Drei Minuten nach Wiederanpfiff eroberte Marie-Luise Althaus den Ball, ließ zwei Gegenspielerinnen aussteigen und scheiterte erst im Abschluss an HSV-Keeperin Sabrina Naumann. Den nur abgewehrten Ball schoss Hildmann in die Maschen.

Fortuna: Krusa – Tüns, Kück, Rietmann, Wischnewski (55. Bieber) – Althaus, Busche – Schöler (6. Marschner), Hildmann, Kerwien (80. Masling) – Strotmann.

Ein halbes Dutzend in Silschede

SW Silschede - VfL Senden

1:6

„Wir haben das Spiel aufgrund einer starken ersten Halbzeit gewonnen“, bilanzierte Sendens Trainerin Annika Scheunemann.

Die Gastgeberinnen haben zwar noch keine Punkte auf dem Konto, hatten die letzten Spiele aber nur knapp verloren. Und so spielten die Silschederinnen auch gegen den VfL mit Mut nach vorne. In der ersten halben Stunden musste Gästekeeperin Celine Sprengart zwei Mal mit starken Aktionen retten. Auch der VfL-Führungstreffer durch Vera Malkemper (8.) brachte nur kurz Ruhe in das Sendener Spiel. Erst als Vanessa Piepenbreier nach Doppelpass mit Malkemper nachlegte (32.), hatte Blau-Weiß das Spiel im Griff. Kurz vor der Pause legte Malkemper mit einem Doppelpack nach (45+1./45.+2)

Die Gastgeberinnen gaben aber nicht auf. Nach einer Ecke erzielten die Schwarz-Weißen den Anschlusstreffer (65.). Auf der Gegenseite traf Piepenbreier zum 5:1 (71.). Bis zum Schlusspunkt durch Michelle Besler (85.) ließen Lorena Gräfe, Hanan Das und Hannah Dennstedt noch gute Möglichkeiten für den VfL aus.

VfL: Sprengart - Böcker, Beck, Schulz, Klaas (30. Das) - Gräfe, Besler, Piepenbreier, Rosenberg (73. Koenig) - Malkemper (75. Kunstleben), Jaber (70. Dennstedt).