VfL und SVH müssen kämpfen

Für den VfL Senden und den SV Herbern hätte die Hinrunde besser laufen können. Stattdessen finden sich beide Teams in der roten Zone wieder. Im Fall der Herberner ist das keine Riesenüberraschung. Im Fall der Sendener schon.

Solche Szenen hätte der VfL in der Hinrunde gerne öfter gesehen: Hier jubelt Sefai Colak (M.) mit Tim Castelle (8) und Jürgen Sinev.

Für die Fußballer des VfL Senden und des SV Herbern hätte die Hinrunde besser laufen können – um es freundlich zu formulieren. Stattdessen finden sich beide Landesliga-Teams, in der Vorsaison noch Vierter (VfL) und Neunter (SVH) der Abschlusstabelle, nach 17 Spielen in der roten Zone wieder. Im Fall der Herberner ist das – Stichworte Umbruch und Verletzungspech – keine Riesenüberraschung. Im Fall der Sendener schon.

Großes Verletzungspech hatte der VfL nicht, auch keinen großen Umbruch vor der Saison wie der Ligakonkurrent an der Werner Straße. Dennoch sind die Blau-Weißen nun als Viertletzter in die Winterpause gegangen, nach nur fünf Siegen, drei Remis und neun Niederlagen.

„Jeder, der unsere Mannschaft kennt, weiß, dass wir bisher unter unseren Möglichkeiten gespielt haben“, sagt Taylan Berik, sportlicher Leiter an der Bulderner Straße. „Viele kleine Sachen haben bei uns nicht gestimmt.“ Defizite habe die Mannschaft zum Beispiel beim Umschaltspiel gezeigt, auch Konzentrationsfehler hätten das Team immer wieder zurückgeworfen.

„ Viele kleine Sachen haben bei uns nicht gestimmt. “ Taylan Berik

Doch die Defizite seien gegenüber der Mannschaft bereits klar angesprochen worden und das Ruder (hoffentlich) schon herumgerissen worden, so Berik. „Gegen Borken und Altenrheine haben wir schon besser ausgesehen.“ Und optimal gepunktet: Mit dem 3:2 bei der SGB und dem 3:0-Heimsieg gegen den SCA holten die Blau-Weißen, bis dahin Tabellenletzter, die Siege vier und fünf.

Dass die Wege des VfL und Thomas Morzonek, bis dahin neben Rabah Abed gleichberechtigter Trainer, sich in der Woche nach dem Dreier in Borken trennten, habe mit dem nach wie vor suboptimalen Tabellenstand nichts zu tun, beteuert der sportliche Leiter. Der Verein sei nach wie vor auf der Suche nach einem Co-Trainer, der Abed an der Seitenlinie unterstützen soll und dabei auch schon in Gesprächen. Fix sei dagegen die Verpflichtung eines neuen Spielers, die aber noch nicht spruchreif sei.

Die Herberner, hier Frederik Falk (r.), liegen auf dem drittletzten Tabellenplatz. Foto: Christian Besse

Ein Leidtragender der beiden Sendener Schlussspurt-Siege ist der SV Herbern, der nun hinter dem VfL auf dem drittletzten Platz überwintert. 16 Zähler haben die Blau-Gelben auf dem Konto. „Der Plan war, dass wir 20 Punkte in der Hinrunde holen“, sagt Ludger Staar, sportlicher Leiter an der Werner Straße. „Die Punkte, die wir liegengelassen haben, müssen wir nun halt in der Rückrunde holen.“

Dass im Sommer gleich fünf Teams aus der 18er-Liga absteigen werden, macht es nicht besser. Vier Zähler trennen die Herberner vom letzten Nichtabstiegsplatz, den aktuell SuS Neuenkirchen besetzt.

Anders als beim VfL, der viele „kleine“ Schwächen auf dem Platz beheben muss, sind die Defizite beim SVH strukturell. Der größte Teil der Mannschaft ist neu, und der „Riesenumbruch“ (Staar) ließ sich nicht von heute auf morgen bewerkstelligen. Eine spielerisch homogene Mannschaft laufe nicht von jetzt auf gleich auf den Platz, so der sportliche Leiter.

„ Die Punkte, die wir liegengelassen haben, müssen wir nun halt in der Rückrunde holen. “ Ludger Staar

Das Verletzungspech warf den Blau-Gelben zusätzlich Stöcke in die Speichen. Steffen Hunnewinkel fiel Mitte der Hinrunde aus und laboriert seitdem an einem Knorpelschaden im Knie. „Es steht noch nicht einmal fest, ob er überhaupt noch einmal Fußball spielen kann“, sagt Staar. Besser sieht es da schon bei Tim Bröer und Thomas Eroglu aus. Bröer wurde vor kurzem erst am Knie operiert, könnte aber eventuell schon nach der Winterpause wieder dabei sein. Ebenso wie Eroglu, der Mitte der Hinrunde mit einer Oberschenkelverletzung passen musste.

Doch an der Werner Straße wollen sie nicht nur hoffen. Sie gehen auf Nummer sicher und haben die Zeit genutzt, um sich nach weiteren Spielern umzuschauen. Offenbar mit Erfolg: Vier Neuzugänge seien schon fix, so Ludger Staar, die Namen aber noch nicht spruchreif. Mit zwei weiteren Kandidaten sei man noch in Verhandlungen.

Ist die Spielerdecke nach der Winterpause wieder breiter, sieht es mit den Chancen für den Klassenerhalt gar nicht mehr so schlecht aus. Denn im Umfeld stimme es, betont Staar: „Das Trainerteam um Julian (Wiedenhöft, d. Red.) macht einen richtig guten Job, obwohl der alles andere als einfach ist.“