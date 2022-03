Von den Besten lernen – Romund/Hinkelmann trainieren in Ascheberg

Jan Romund und Felix Hinkelmann zählen zu den besten Beach-Duos in NRW und waren schon in der Halle in jungen Jahren erfolgreich. Künftig trainieren sie bei einem Verein, dessen Volleyballer bislang eher im Schatten anderer Sportler standen.

Die Beach-Anlage des TuS Ascheberg ist noch ziemlich jungfräulich. Ob sie etwas taugt, wird man aber zeitnah wissen. Denn zwei der Besten im Westen unterziehen die beiden Felder gleich mal dem Härtetest: Jan Romund (noch BW Aasee) und Felix Hinkelmann (TuS Hamm). Wieso die NRW-Ranglistenzweiten des Vorjahres ausgerechnet an der Nordkirchener Straße für die Freiluftsaison üben? „Ganz einfach: Weil Ascheberg auf halber Strecke liegt“, sagt Romund, der in Senden lebt. Während Hinkelmann in Hamm sein Zuhause hat.

Auch der TuS profitiert

Ein Kumpel, Daniel Ebbers, habe ihm vom Bauvorhaben beim TuS erzählt. Volleyball-Abteilungsleiter Michael Willermann war auch gleich Feuer und Flamme: „Zum einen ist es für den Verein eine Ehre, dass zwei so renommierte Sportler bei uns trainieren. Zum anderen hat der TuS ja auch was davon.“ Kinder und Jugendliche aus dem Ort, so sei es mit dem Duo verabredet, dürften gern Anschauungsunterricht nehmen. Auch würden die beiden den Nachwuchs mittwochs ab 17.30 Uhr anleiten, wann immer sie Zeit dafür haben. Romund hat zudem angekündigt, „ein paar Bälle“ springen zu lassen.

Ziel: Westdeutsche Meisterschaften

Aber natürlich sind er und sein Sportpartner nicht (nur) zum Spaß in Ascheberg. Obwohl beide berufstätig sind – der Mann aus der Stevergemeinde arbeitet als Lehrer in Münster, Winkelmann betreibt in der Lippestadt ein Architekturbüro – haben sie schon noch den Ehrgeiz, auf Landesebene zumal, ganz vorn mitzumischen. Als Saisonhöhepunkte gibt Romund die Westdeutschen Meisterschaften in Jülich sowie Coesfeld, ein Turnier der Kategorie 1+, an.

Die Zeiten, in denen der 38-Jährige DM-Stammgast (sieben Mal mit vier verschiedenen Partnern) in Timmendorfer Strand war, seien „eher vorbei. Dieses Trainingspensum können wir eigentlich nicht mehr leisten“. „2023 vielleicht“, scherzt Hinkelmann, 28.

Turnier in Lüdinghausen?

Beide waren auch in der Halle eine große Nummer. Blockspieler Romund, 2,02 Meter lang, spielte zwölf Jahre in der ersten und zweiten Liga (Bottrop, Schüttorf, Wuppertal), Abwehrspezialist Hinkelmann immerhin drei im Bundesliga-Unterhaus (Mainz). Romund ist zudem als WVV-Vize für die Bereiche Beach sowie Marketing verantwortlich – und in dieser Funktion immer auf der Suche nach prima Locations für Turniere in der Region. Ganz oben auf seiner Liste steht: Lüdinghausen. „Der Marktplatz wäre ideal. Das könnte man ganz toll aufziehen.“ Bei LH Marketing habe er bereits vorgefühlt, auch mit den Verantwortlichen des SC Union 08 sei er im Austausch.