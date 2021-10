Werner SC vs. SV Herbern – jedes weitere Wort überflüssig

Die Leistungen stimmten zuletzt wieder, die Resultate nicht. Insofern sei so ein Derby vor großer Kulisse und unter Flutlicht doch der perfekte Moment, um auch ergebnistechnisch den Bock umzustoßen, findet Benjamin Siegert. Dessen Team, Fußball-Landesligist SV Herbern, gastiert am heutigen Freitag (8. Oktober), 19.30 Uhr, beim Erzrivalen Werner SC.

WSC vs. SVH – da kribbelt‘s schon beim Schreiben. Keine zehn Kilometer liegen die Orte auseinander. Etliche Spieler der Hausherren haben in Herbern das Kicken gelernt. Regelmäßig werden diese Duelle abends ausgetragen, um ihnen einen (noch) würdigeren Rahmen zu verpassen. Und oft genug ging es in der Vergangenheit hoch her.

„Das ist doch das Schöne an diesen Begegnungen: Wir Trainer müssen gar nicht viel erzählen, die Jungs sind auch so bis in die Haarspitzen motiviert“, weiß Siegert, für den es coronabedingt das erste Aufeinandertreffen in der Liga ist (im Kreispokal setzten sich seine Schützlinge vor gut zwölf Monaten an gleicher Stelle mit 1:0 durch). Eher seien Gegenüber Lars Müller und er angehalten, „die Spieler zu bremsen, falls denn die Emotionen mal überkochen“.

Personell ist es um die Blau-Gelben – mal wieder – nicht zum Besten bestellt. Zwar kehren Joe Breloh und der für rassige Derbys wie gemachte Patrick Sobbe in den Kader zurück. Dafür drohe zwei weitere Stammkräfte – Kapitän Philipp Dubicki (zog sich in der Partie gegen die SG Borken eine neuerliche Verletzung zu) und Robin Schwick (schwer angeschlagen) auszufallen.