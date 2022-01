Wie ein Weltmeister – Trapp zu Großkreutz-Klub

Letztens hat sich Sebastian Tyrala telefonisch bei Benjamin Siegert, seinem alten Kumpel aus gemeinsamen Zweitligatagen in Osnabrück, gemeldet. Was der denn von Julian Trapp halte. Siegerts Einschätzung – „physisch stark, technisch versiert, guter Abschluss“ – deckte sich ziemlich genau mit den Eindrücken Tyralas, der inzwischen den TuS Bövinghausen coacht.

Trapp hatte, ohne dass Herberns Trainer davon wusste, beim sehr ambitionierten Westfalenligisten zur Probe vorgespielt – und die TuS-Verantwortlichen dermaßen überzeugt, dass diese hören wollten, wie viel dem SVH ein Wechsel schon im Winter wert sei. Siegerts unmissverständliche Antwort: „Für kein Geld der Welt“ ließen die Blau-Gelben den Angreifer ziehen (Bövinghausen hat, wie man hört, ein bisschen was auf der hohen Kante).

Vernünftig verabschieden

Schließlich soll der 26-Jährige in der Rückrunde noch ein paar Törchen für den SVH erzielen und damit seinen Beitrag zum Klassenerhalt des hiesigen Fußball-Landesligisten leisten. Ähnliches erwartet Siegert von Basti Schütte und Luis Krampe, die Herbern ebenfalls am Saisonende verlassen (auch Joe Breloh könnte, studienbedingt, den Verein wechseln): „Alle sollen in den kommenden Wochen Gas geben und sich hier vernünftig verabschieden.“

Dass Trapp eine neue Herausforderung suche, sei „für Herbern ein schwerer Schlag. Aber wir wussten ja, dass er, um seine Masterarbeit abzuschließen, demnächst nach Bochum ziehen wird und dann keine Lust auf die Fahrerei hat.“ Insofern sei das schon okay, dass Bövinghausen den Vollblutstürmer für die kommende Spielzeit unter Vertrag genommen hat.

Erlesener Kader

Trapp wird dann – Seite an Seite mit Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz – sehr wahrscheinlich – in der Oberliga auflaufen. Und selbst die soll wohl nur eine Durchgangsstation für die finanzstarken Dortmunder sein. Siegert traut seinem Noch-Schützling den Sprung ohne Wenn und Aber zu: „Da die Bövinghauser ihn bereits jetzt haben wollten, zeigt das doch, wie sehr sie von seinen Fähigkeiten überzeugt sind.“ Klar gebe es in dem erlesenen Kader des souveränen Westfalenliga-Besten weitere enorm fähige Offensivleute. Aber das sei „für ,Trappi‘ Ansporn genug, selbst auf das nächsthöhere Level zu kommen“

Corona-Fall in Wethmar: SVH cancelt Test Foto: Dass es im Team von Westfalia Wethmar einen positiven Corona-Fall gibt, soll bereits am Freitag bekannt gewesen sein. Nur war beim Bezirksligisten keiner auf die Idee gekommen, den SV Herbern im Vorfeld des für Sonntag geplanten Testspiels darüber zu informieren. „Wir waren schon in Lünen, als wir das erfahren haben“, erklärt SVH-Co-Trainer Martin Eickmeyer. Der hiesige Landesligist kehrte unverrichteter Dinge um und beraumte stattdessen eine Übungseinheit am Siepenweg an. (flo) ...

