Wiedenhöft geht im Sommer, Glöden bleibt beim SV Herbern

Für Julian Wiedenhöft (l.) ist am Saisonende Schluss in Herbern, Oliver Glöden macht wie geplant als Coach weiter.

Julian Wiedenhöft im vergangenen Sommer mit einem Zweijahresvertrag auszustatten, machte aus Sicht des neuen Trainers ebenso Sinn wie für die Verantwortlichen des SV Herbern: um nach dem ziemlichen Aderlass vor der Saison gemeinsam etwas Neues aufzubauen. Agenda 2024. Doch dieser Plan ist inzwischen perdu. Bereits am Ende der laufenden Spielzeit beendet Wiedenhöft sein Engagement beim hiesigen Fußball-Landesligisten. Das teilte der Cheftrainer des SVH am Mittwoch in einem Schreiben an die Presse mit.

Eine langfristige Planung, so wie er sich das vorstelle, sei angesichts der personellen Umstände nicht möglich gewesen, heißt es da. Stattdessen habe er immer „von Sonntag zu Sonntag schauen müssen“. Hintergrund: Zum einen gab es eine Vielzahl von Verletzten, so dass Wiedenhöft wieder und wieder auf Leute aus der zweiten, der dritten und der A-Jugend-Mannschaft zurückgreifen musste. Zum anderen gab es im Winter – außerplanmäßig – einen weiteren, kleineren Umbruch mit immerhin sieben neuen Spielern. „Ein Gerüst von neun, zehn Leuten zu bekommen, die möglichst immer dabei sind“, wie es Herberns Trainer erst kürzlich im Gespräch mit den WN formuliert hatte, war da kaum machbar.

Fehlendes Vertrauen

Weiter schreibt der am Saisonende Scheidende, dass es an einer „tiefgehenden Verbindung“ und dem nötigen Vertrauen zwischen Team und Trainer fehle, um in der Konstellation 2023/24 weiterzumachen. Gleichwohl könne sich jeder beim SVH darauf verlassen, dass er „mit 100-prozentiger Leidenschaft“ und ebenso viel Einsatz bis Ende Mai den Job an der Werner Straße verrichten werde – angefangen mit der Vorbereitung auf das so wichtige Spiel am Sonntag (25. Februar) in Epe. Weshalb der Coach die lokalen Medienvertreter bittet, für den Moment von weiteren Nachfragen abzusehen.

SVH-Fußballgeschäftsführer Dominik Reher findet es „schade, dass das Projekt mit Julian früher enden wird als von beiden Seiten ursprünglich beabsichtigt“. Ein Stück weit könne er die Beweggründe des Trainers nachvollziehen. Auch habe der den Verein „frühzeitig“ über seine Absicht in Kenntnis gesetzt. „Wir sind damit fein und gehen nicht davon aus, dass es in der verbleibenden Spielzeit eine weitere Planänderung geben wird.“ Dass sich – sei es aus sportlichen Gründen, sei es, weil eine Basis dann doch nicht mehr gegeben wäre – die Wege (noch) eher trennen.

Co-Trainer gesucht

Einen „Ersatz“ (wenn man ihn denn überhaupt so nennen mag) für die kommende Saison gebe es ebenfalls: „Auch wenn Julian in den vergangenen Monaten nach außen hin das ,Gesicht‘ der Truppe war, so haben wir bekanntlich zwei nahezu gleichberechtigte Trainer.“ Der andere, Oliver Glöden, werde demnach am 1. Juli alleiniger Chefcoach. Derzeit suchen die Blau-Gelben einen Assistenten, „aber da haben wir zeitlich ja nicht den ganz großen Druck“, so Reher, der zudem davon ausgeht, dass Torwarttrainer Sven Freitag an Bord bleibt.

Auch werde es zur neuen Spielzeit – Stand jetzt – keine dramatischen Veränderungen im Kader geben: „Vor einem halben Jahr war das nicht zu vermeiden. Deshalb mussten es ja damals so viele externe Neue sein.“ Der Klub wolle aber mit Blick auf die Zukunft „wieder stärker den ,Herberner Weg´ gehen“, also kickendes Personal zuvorderst aus den eigenen Reihen – vor allem der U 19 und der U 23 des SVH – rekrutieren.