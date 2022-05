Wohl bekomms – Jahja Raed fastet aus freien Stücken

Foto:

Für Jahja Raed gibt es, angefangen mit dem Match am Sonntagmittag in Wolbeck, „nur noch Endspiele“. Wolle der schon fast abgeschlagene Tabellenletzte doch noch ans rettende Ufer, „dürfen wir uns im Grunde keinen einzigen Ausrutscher mehr leisten“. Fünf Punkte gilt es in ebenso vielen Partien auf den morgigen Gegner und Aasee 2 gutzumachen. Ein Sieg am Brandhoveweg ist da fast Pflicht. Damit der gelingt und die Davaren nicht endgültig für die B-Liga planen können, hat der sportliche Leiter, Tino Grote, in der Woche personell nachgelegt. Jerome Willocks, in früheren Spielzeiten Davensbergs Top-Torjäger, ist pünktlich zum Saisonendspurt zurück. Ein zweiter Ehemaliger könnte ebenfalls schon am Sonntag auflaufen. Wer denn? „Lasst euch überraschen“, schlägt Grote vor. (flo)