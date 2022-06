Ziemlichen Sprung gemacht – Marie Ligges misst sich mit den Besten

Waren bei der DM in Balve zuletzt in bestechender Verfassung: die Herbernerin Marie Ligges und ihr zehnjähriger Westfalenwallach Corcovado.

Aachen. Der Mythos. Das Wimbledon des Reitens. Sehnsuchtsort eines jeden ambitionierten Pferdesportlers, wie Marie Ligges bestätigt: „Ein Mal beim CHIO dabei zu sein: Davon träumen doch alle – ich selbst, seit ich auf Turnieren unterwegs bin.“ Jetzt geht dieser Kindheitstraum in Erfüllung, ab heute ist die 23-Jährige, die für den RV Herbern reitet, in der Soers im Einsatz.

Nah dran war Ligges schon in der Vergangenheit. Im Rahmen des U25-Springpokals etwa, der alljährlichen Quali für das „Weltfest des Pferdesports“, war es oft genug diese eine vermaledeite Stange am letzten Hindernis, die fiel – und die Amazone die Teilnahme am CHIO kostete. Dass es nun endlich mit der Premiere klappt, verdankt die Herbernerin dem eigenen Können, klar, aber auch dem ihres erst zehnjährigen Pferdes Corcovado. Wie sich der Westfalenwallach – Vater Cornet Obolensky, gezogen von Maries Papa Kai im familieneigenen Gestüt – in den vergangenen Monaten entwickelt habe, sei „unfassbar“, findet Ligges. Vorläufige Höhepunkte: der dritte Platz in Groß Viegeln und die drei Nullrunden beim Balve Optimum.

Vertrauen und Fleiß

Das Geheimnis der jüngsten Erfolge? Zum einen – natürlich – viel Trainingsfleiß. Vor allem aber „spielt gegenseitiges Vertrauen eine große Rolle“, und das sei eben in den vergangenen vier Jahren – so lange sitzt Ligges bereits im Sattel des sprungstarken Braunen – immer mehr gewachsen. Anfänglich sei Corcovado im Parcours noch „ziemlich wild und energiegeladen“ gewesen, „aber das haben wir mit der Zeit ganz gut kanalisieren können“.

Wobei die ungewöhnliche Power ihres Pferdes (jenseits der Wettkämpfe sei Corcovado „ganz lieb“) ja nicht verkehrt sei angesichts der kommenden, kräftezehrenden Tage. Bereits gestern machte sich Ligges auf Richtung Kaiserstadt, wo es am Abend zunächst zum Vet-Check ging. Am heutigen Dienstag steht für die hiesige Amazone auf Nachwuchsstute Ruby Go die erste Prüfung bei der Youngster Tour an. Tags darauf sowie am Freitag warten dann die beiden Qualifikationen für den prestigeträchtigen Großen Preis von Aachen (Sonntag) auf die Reiterin und ihr Paradepferd. Ligges Ziel: „am liebsten zwei Doppelnullrunden“.