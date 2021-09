Zugpferd zurück – Speed-Derby an Tag eins

Vielleicht haben die hiesigen Aktiven einfach zu lange gedarbt. So viele Turniere, die ausgefallen sind. So viele coronabedingte Einschränkungen. Jedenfalls scheint das eine mögliche Erklärung dafür, dass Pferd und Reiter jetzt, da auch im Amateursport wieder vieles möglich ist, mit Macht in den Springparcours wie ins Dressurviereck drängen. Für Christoph Neumann von der zuständigen Meldestelle ist es, bezogen auf das Turnier des RV Ascheberg ab Freitag (3. September), ein „Top-Nennergebnis“. Obschon am Wochenende in Münster und Nottuln ebenfalls geritten wird, liegt die Zahl der Starts bei deutlich über 1500.

Sarah Kock, Medienbeauftragte des RV St. Hubertus, rechnet indes nicht nur mit einer Vielzahl an Teilnehmern, sondern auch mit reichlich Publikum: „Wir freuen uns auf jeden einzelnen Besucher. Zum Glück gibt es im Freien keinerlei Zugangsbeschränkungen.“ Nur wer die (wenigen) Prüfungen in der Halle verfolgen will, muss getestet, geimpft oder genesen sein.

Das Niveau an den drei Tagen reicht vom Führzügelwettbewerb bis zur M*-Dressur (13.15 Uhr) sowie dem M*-Springen mit Stechen (15 Uhr), jeweils am Sonntag. Kocks nicht ganz so geheimer Geheimtipp: das Speed-Derby am Freitagabend (17.30 Uhr). „Die Leute lechzen danach, eben weil es diesen Wettbewerb so lange nicht gegeben hat.“ Das rasante A*-Springen mit Geländeteil und festen Hindernissen ist nicht nur ein verlässlicher Besuchermagnet, sondern auch aus lokaler Sicht interessant: Frank Fallenberg und Markus Soddemann zählen seit Jahr und Tag zu den Besten des Fachs.

Aber auch der Nachwuchs des RV Ascheberg ist beim Heimturnier mit insgesamt 32 Prüfungen chancenreich vertreten – Johann Freisfeld zum Beispiel, oder die jungen Amazonen Sina Brügger und Greta Soddemann, die zuletzt beim Provinzialturnier in Appelhülsen überzeugten. Weiteres Highlight: das Mannschaftsspringen der Klasse A** am Samstagabend (18.45 Uhr), Teil drei der Serie um den WN-Pokal.