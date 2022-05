Zwei Mal ins Wasser gefallen – Paulina Döch startet in Berlin

Paulina Döch startet am Dienstag auf ihrer Paradestrecke, den 50 Metern Brust, bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Für die junge Aschebergerin ist es der erste DM-Start – mit zwei Jahren Verspätung.

Am 14. März 2020 erfüllte sich Paulina Döch ihren großen Kindheitstraum: ein Mal an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin teilnehmen. Dachte die Aschebergerin jedenfalls. Uwe Döch, ihr Vater, erinnert sich deshalb so genau an das Datum, weil ganze zwei Tage nach der Quali, am 16. März, die Schwimmer – und nicht nur die – auf dem Trockenen saßen. Ein Virus namens Corona stellte die Welt im Großen auf dem Kopf – und auch im Kleinen sei sie für die damals Zwölfjährige zusammengebrochen: „Diese Strapazen, täglich zwei Stunden Kacheln zählen im Maximare in Hamm, dazu eine Stunde Athletiktraining: Das alles hat Paulina ja nur auf sich genommen, um irgendwann mal bei der Jugend-DM an den Start gehen zu können.“

Vorlauf am Vormittag

Irgendwann mal, aber nicht 2021, da fiel Berlin – man ahnt es, die Pandemie – erneut ins Wasser. Doch jetzt, im dritten Anlauf, soll es – endlich – klappen. Gestern haben sich Vater und Tochter auf den Weg in die Hauptstadt gemacht, am heutigen Dienstag steht der Vorlauf über 50 Meter Brust an.

Dass die inzwischen 14-Jährige das Finale der acht Besten am Nachmittag erreicht, hält Uwe Döch für ziemlich unwahrscheinlich: „Dafür müsste sie über sich hinauswachsen.“ Die junge Damen, die die achte Klasse der Gesamtschule Nordkirchen besucht, reist mit einer Bestzeit von 35,27 Sekunden an, damit ist sie republikweit aktuell die Nummer 26. Für die Endlaufteilnahme müsste sie gut eineinhalb Sekunden schneller sein.

Freut sich auf die Deutschen: Paulina Döch. Foto: red

Das sei aber gar nicht der Punkt, erläutert Uwe Döch: „Allein die Tatsache, dass Paulina in Berlin am Start ist und sich mit den besten deutschen Schwimmerinnen ihres Alters misst, wird ihr einen Schub geben. Und wer weiß? Vielleicht zählt sie ja 2023 schon zu den 15, 20 Schnellsten.“

Großen Anteil an der DM-Quali der Tochter habe der Coach, Michael Stenzel: „Der bringt das Mädchen und überhaupt das ganze Team voran.“ Döch und Co. starten für das Rote Erde/Swim-Team TuS 1859 Hamm. Nach Trainingstationen in Münster und Gelsenkirchen hatte sich die Aschebergerin den Lippestädtern angeschlossen, weil die über eine 50-Meter-Bahn verfügen.