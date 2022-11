Zwei unterschiedliche Halbzeiten – ein Sieger

Zwei grundverschiedene Halbzeiten sahen die Zuschauer des Landesliga-Derbys zwischen dem SV Herbern und dem FC Nordkirchen. Die ersten 45 Minuten dominierten die Gastgeber, die zweiten der SVH. Die drei Punkte nahmen jedoch die Schlosskicker mit nach Hause – 1:2 (0:2) endete die Partie aus Sicht der Herberner.

Ein Knackpunkt der Partie war das 0:2 in der 32. Minute, als sich der freistehende FCN-Spieler René Nemitz die Ecke aussuchen konnte. SVH-Keeper Christoph Hunnewinkel beschwerte sich lautstark beim Linienrichter. Zu Recht: Nemitz hatte klar im Abseits gestanden. „Das war ein spielentscheidender Fehler“, sollte Herberns Trainer Julian Wiedenhöft nach dem Schlusspfiff sagen.

Klar war jedoch auch, dass das 0:2 zur Pause hochverdient war. Die Schlosskicker hätten zu diesem Zeitpunkt auch mit 4:0 führen können. Hunnewinkel hatte einen höheren Rückstand verhindert. Nur gegen das 0:1 – einen Freistoß von Lars Wannigmann, der unhaltbar in den rechten oberen Knick ging – war er machtlos.

„Es ist jede Woche dieselbe Sch...: Wir verschlafen die erste Halbzeit und sind dann in der zweiten plötzlich die klar bessere Mannschaft“, schimpfte Wiedenhöft nach Ablauf der 90 Minuten.

Denn aus der Kabine kamen seine Spieler auch diesmal wie verwandelt. Nun dominierte Blau-Gelb die Partie und hätte am Ende auch mindestens ein Unentschieden verdient gehabt. Doch nur ein Mal musste FCN-Keeper Philipp Sandhowe, in der vergangenen Saison noch selbst im Herberner Tor, hinter sich greifen: Als ein direkter Freistoß von Frederik Falk von einem Pfosten an den anderen und von da wieder zurück ins Feld prallte, stand Daniel Krüger richtig – 1:2. Die Herberner hatten weitere gute Chancen, kamen aber oft einen Schritt zu spät – zu oft habe seinen Spielern die letzte Entschlossenheit gefehlt, so der Coach.

SVH: Chr. Hunnewinkel – Dombrowski, Richter, Hellmich, Bröer – Falk, Sodic (58. Hülk), Närdemann (77. Pettendrup), Sondermann – Scholdei (26. Bergmann), Krüger. Tore: 0:1 Wannigmann (8.), 0:2 Nemitz (32.), 1:2 Krüger (58.).