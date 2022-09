Zweiter Kantersieg der Davensberger

Bei Centro Espanol Hiltrup hat Davaria Davensberg seinen zweiten Kantersieg in Folge eingefahren.

Seyhmus Akbas trug sich mit drei Treffern in die Davensberger Torschützenliste ein.

Mit einem 9:1 (5:0) bei Centro Espanol Hiltrup hat Davaria Davensberg seinen zweiten Kantersieg in Folge eingefahren. „Die Mannschaft hat sich noch lange nicht gefunden“, so Davaren-Spielertrainer Rojhat Atalan über Espanol. „Aber dennoch muss man die Tore dort erst einmal schießen.“

Kelvin Shabani machte per Kopfball nach Ecke von Anas Lotfi den Anfang. Lotfi leistete auch die Vorarbeit zum 2:0 durch Seyhmus Akbas, der sechs Minuten später, diesmal nach einem Pass von Serwen Agirman, nachlegte. Lotfi krönte seine Leistung mit einem eigenen Treffer, nachdem er gleich drei Spieler der Hiltruper hatte aussteigen lassen – „ein überragendes Tor“, so Rojhat Atalan. Kurz nach dem dritten Treffer von Akbas ging es in die Pause, die Partie war längst entschieden.

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel kam Espanol zu seinem ersten und einzigen Treffer. In dieser Phase mussten sich die Davaren mit vier neu eingewechselten Spielern erst noch einmal neu sortieren. Doch nicht lange: Pantaleone Lumare erzielte mit einem sehenswerten Schuss nach einer Ecke das sechste Davarentor. Dann wurde Exoce Ndosa im Hiltruper Strafraum gelegt, und Davensbergs Kapitän Dennis Kreuzberg verwandelte den fälligen Elfmeter zum 7:1. Fünf Minuten später traf Mahmoud Mahmoud mit einem Freistoß, und eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit setzte Agirman den Schlusspunkt.

Davaria: Agirmann – Mah. Mahmoud, R. Atalan, Shabani (46. Loose) – Raed (46. Lumare) – Agirman, Mas. Mahmoud, Duarte-Melao, Kreuzberg – Lotfi (46. Si. Atalan), Akbas (43. Ndosa). Tore: 0:1 Shabani (17.), 0:2/0:3 Akbas (22./28.), 0:4 Lotfi (36.), 0:5 Akbas (43.), 1:5 Romanenko (55.), 1:6 Lumare (65.), 1:7 Kreuzberg (78./FE), 1:8 Mah. Mahmoud (83.), 1:9 Agirman (89.).