Bei Anruf aufsatteln

Wenn sich Deutschlands beste Ponyreiter vom 11. bis 15. August im polnischen Strzegom um den Europameister-Titel in der Vielseitigkeit bemühen, dann fiebert die ganze Familie Nottmeier gewiss mit. Entweder vom heimischen Sofa aus oder am Ort des Geschehens. Denn Amelie Nottmeier, Vielseitigkeitsreiterin vom RV. St. Georg, und ihr Pony Katleen gehören zum erweiterten Kreis der deutschen Equipe. Die 16-Jährige Schülerin hat es auf die Reserveliste geschafft und ist erste Nachrückerin für den Fall, das eines der anderen Paare ausfällt. Schon die Nominierung ist für Amelie Nottmeier der krönende Abschluss in ihrem letzten Jahr als Ponyreiterin.