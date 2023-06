Blackhawks: Verletzt, verloren - aber richtig stark

Drittes Spiel, dritte Niederlage - aber auch der erste Nachweis der Zweitligatauglichkeit. Bei der 15:48-Niederlage gegen Liga-Leader Hildesheim Invaders zeigten die Münster Blackhawks, was in Münster möglich ist.

Der Kollege aus Hildesheim neben mir geht mächtig aus dem Sattel. Schon nach wenigen Minuten reißt er die Arme hoch, stößt einen gewaltigen Schrei aus und klopft sich praktisch selbst auf die Schulter. Mit einem Touchdown nebst Zusatzkick sind „seine Invaders“ bei den Blackhawks mit 7:0 in Führung gegangen. Danach muss er sich lange gedulden, bis er wieder steil gehen kann. Denn der Aufsteiger und Neuling in der 2. Bundesliga hält kräftig dagegen. So sehr, dass es zur Pause nach zwei Vierteln 7:7 steht. Begeisterung auf den Rängen, Kopfschütteln beim Hildesheimer. Der Mann konzentriert sich nun auf die Referees, denen er überhaupt keine Kenntnis und eine „unterirdische Leistung“ attestiert. „Aber das auf beiden Seiten.“

Gleichwohl halten die Akteure beider Teams die 2700 Besucher im Preußenstadion bei Laune. Denn auch das dritte Quarter bleibt umkämpft. Hildesheim führt 15:7, Münster gleicht aus, der Gast legt nach zum 15:21. Dass im letzten Viertel bei Münster die Kräfte schwinden, weil auch nach und nach die Spieler (verletzt) ausgehen, musste fast befürchtet werden. Am Ende fällt die dritte Heimniederlage der Münsteraner mit 15:48 sehr deutlich aus. Viel zu deutlich, was auch der Kollege bescheinigt. Er steht die letzten zwölf Minuten praktisch nur noch, die Arme oben und die Punkte im Sack. „Aber ihr habt schon tolle Bedingungen. Super Stadion, geiles Publikum und eine gute Mannschaft. Respekt.“ Sagt´s und geht aufs Feld, um mit den Footballern aus Hildesheim die Ehrenrunde zu drehen.

Laumann und Elfers punkten

Janik Laumann und Maximilian Elfers besorgen die Touchdowns für Münster, Marcel Kolov (Zusatzkick) und die Two Point Conversion nach feinem Trick, das alles ergibt die 15 Punkte. Schade für die Gastgeber, dass ihr bester Angreifer Chris Busse noch vor der Pause passen muss. Und genauso schade ist es, dass mit Jonas Sobierey der Fels in der Defensive noch früher verletzt raushumpelt. Später erwischt es weitere Blackhawks, die zum Teil nach kurzer Behandlung wiederkommen, aber deutlich weniger leisten können.

Stolze Verlierer

Ansonsten alles tiptop beim Neuling, dessen Cheftrainer Alexander Naretz eine überragende Leistung in den ersten drei Vierteln gesehen hat. „Was unsere jungen Leute gezeigt haben, ist spitze. Wir halten drei Viertel des Spiels mit dem übermächtigen Topfavoriten mit, haben ihn quasi am Rande einer Niederlage. Darauf bin ich sehr stolz, und darauf können wir aufbauen.“

Auch die Offense überzeugt

Keine Frage, die Blackhawks sind in der neuen Klasse angekommen. Und sie verfügen nicht nur über eine erneut starke Defensive, sondern können inzwischen auch vorne auf sich aufmerksam machen. So sehr, dass sich Hildesheim gezwungen sieht, praktisch das gesamte Spiel mit der ersten Elf durchzuspielen. Hinten wie vorne. Noch einmal der Kollege nach seiner Ehrenrunde: „Das schaffen nicht viele gegen uns.“ Den Blackhawks ist das gelungen. Leider gibt es dafür keine Punkte.