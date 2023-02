0:1 wirft SV Drensteinfurt wieder zurück

Für den SV Drensteinfurt sollte am Sonntag die Richtung beibehalten werden, die die Mannschaft vor der Winterpause eingeschlagen hatte - zu den Nichtabstiegsplätzen. Tatsächlich aber gab es einen Rückschlag.

Nach dem Last-Minute-Sieg vor zwei Wochen gegen den TuS Wiescherhöfen mussten die Bezirksliga-Fußballer des SV Drensteinfurt am Sonntag nun als Gast von SW Hultrop einen empfindlichen Tiefschlag hinnehmen. Gegen den Tabellenvorletzten kassierte der SVD eine 0:1 (0:0)-Niederlage, verlor so weiter an Boden im Kampf um den Klassenerhalt.

Auf schwer bespielbarem Geläuf wurde den Zuschauern wahrlich kein Fußball-Leckerbissen geboten. Es war ein Kampfspiel von beiden Seiten. Hultrop hatte sich direkt stark zurückgezogen. Die Schießbude der Liga war zunächst einmal auf Torverhinderung programmiert. Eine große Torchance konnte der Hausherr in Abschnitt eins produzieren. Drensteinfurt übernahm nach der Anfangsviertelstunde das Kommando, ließ aber vor dem gegnerischen Tor die nötige Effizienz vermissen.

Hultrops Torhüter sieht Rot, ereitelt aber das 0:1

Im zweiten Abschnitt wurde es lebhafter. Nach 61. Minuten war Valentin Kröger frei durch, doch SWH-Keeper Dominik Gertheinrich eilte aus dem Tor und stoppte Kröger außerhalb des Strafraums regelwidrig.

„Ich hätte lieber das Tor genommen“, wünschte sich SVD-Trainer Peter Lohrmann. In Unterzahl zog sich Hultrop noch weiter zurück, doch Spielertrainer Tobias Edler wechselte in den Angriff. Sieben Minuten vor dem Ende lief Drensteinfurt in einen Konter. Ein Chipball hebelte die Abwehr der Stewwerter aus, Edler schoss das Siegtor.

„Ich bin einfach maßlos enttäuscht, dass wir hier nichts geholt haben. Uns fehlt einfach vor dem Tor die nötige Kaltschnäuzigkeit. Das war natürlich ein Rückschlag für uns, aber wir kämpfen weiter“, erklärt Peter Lohrmann.

SVD: Scharbaum – van Elten, N. Kröger, Ressler, V. Kröger (88. Bories), Benasaid (88. Hülsmann), Fröchte, Popil, Steinert, Scharmann, Castro

Tor: 1:0 Edler (83.).

Bes. Vorkommnis: Rote Karte Gertheinrich (61./SWH)