1:1 – Cappel trifft in der Nachspielzeit

Sie waren so nah dran am wichtigen Erfolg gegen den SuS Cappel: Doch Niclas Philipp Ansahl machte mit seinem Treffer in der dritten Minute alle Hoffnungen des SV Drensteinfurt zunichte. Die Konsequenz: Der SVD rutscht auf den 13. Platz ab.

Viel hat nicht gefehlt am erhofften Dreier für den SV Drensteinfurt: Mit 1:1 (1:0) trennte sich der Bezirksligist vom SuS Cappel und muss in der Tabelle weiter nach unten schauen. Mit dem Remis rutschte der SVD gar noch einen Rang weiter nach unten und ist nun 13. – einen Platz über den Abstiegsrängen.

Nackenschlag in der Nachspielzeit

„Das ist bitter“, klagte SVD-Trainer Volker Rüsing. „Besonders in der Situation, in der wir stecken.“ Die drei Punkte hätte er zu gerne mitgenommen. Und der SVD war auch nahe dran. Sehr nahe, dann nutzte Niclas Philipp Ansahl den letzten Konter des SuS zum 1:1 – in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Begonnen hatte die Partie mit einem Abtasten beider Mannschaften. Es war ihnen anzumerken, um was es in diesem Spiel ging. Nennenswerte Möglichkeiten waren Mangelware, obwohl der SV Drensteinfurt mehr und mehr das Spiel in die Hand nahm. Gleich die erste Chance nutzten die Gastgeber zur Führung: Nach einem Freistoß bekam die Cappelner Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone, auf der rechten Seite war Philipp Ressler zur Stelle, der vom Strafraumeck traf (16.).

Wenig Bewegung auf beiden Seiten

Es blieb vorerst der einzige Höhepunkt der Partie, die nun dahin plätscherte, mit wenig Bewegung auf beiden Seiten. Nach 36 Minuten verzeichneten die Gäste ihren ersten ernsthaften Schuss aufs Drensteinfurter Tor. Das war sowas wie ein Weckruf für die Hausherren, die jetzt mehr Tempo aufnahmen und durch Dennis Popil nach einem Solo die Chance auf das 2:0 hatten. Wenig später prüfte Andre Vieria Carreira den SuS-Keeper aus der Distanz, kurz darauf konnte Sascha Wöstheinrich gegen Popil gerade noch zur Ecke klären.

SuS schwungvoller nach der Pause

Kurz vor der Pause hatte Jannis Neumann die größte Möglichkeit für den SuS Cappeln auf dem Fuß, scheiterte aber an Steffen Scharbaum. Diesen Schwung nahmen die Gäste mit in die zweite Hälfte und setzten den SVD immer mehr unter Druck. Der konnte sich einige Male mit schnellen Kontern befreien, Zwingendes sprang dabei aber nicht heraus.

Zwei verlorene Punkte für den SVD

Dafür drückte der SuS immer stärker auf den Ausgleich, mit Glück und Verstand hielt Drensteinfurt die Null. Zweimal konnten sie gerade noch auf der Linie klären, der erhoffte Sieg rückte immer näher.

Diese Hoffnungen mussten sie in der dritten Minute der Nachspielzeit begraben, als sich Niclas Philipp Ansahl vorbei an Steffen Scharbaum spielte und aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. „Das war nicht unverdient“, meinte Volker Rüsing. Damit müsse man nun aber leben, „aber man ärgert sich über die zwei verlorenen Punkte.“

SVD: Scharbaum – Steinert, Pankok, van Elten, S. Wiebusch – Ressler, Vieira Carreira – Groß, Popi, Kröger (86. J, Wiebusch) – Grönewäller (67. Wichmann)