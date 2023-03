3:2- SVD setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf

Der SV Drensteinfurt setzte ein ganz dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf. In letzter Sekunde siegte der heimische Bezirksligist am Freckenhorster Feidiek mit 3:2 (1:1), fuhr unter dem Strich einen etwas glücklichen Sieg ein, gewann damit aber erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge.

