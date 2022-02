Abbruch! – Und wie geht’s weiter?

An der Platte bleiben die heimischen Tischtennis-Crack trotz des vorzeitigen Saisonendes weiterhin. Denn auch im Training kommt der Spaß bei den Vereinen nicht zu kurz.

Bereits zum dritten Mal in Folge können die Tischtennis-Cracks ihre Saison nicht zu Ende spielen. Denn am Freitag hat der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) die Spielzeit 2021/2022 abgebrochen. Die WN haben sich bei der SG Sendenhorst, GW Albersloh, dem SV Drensteinfurt, dem SV Rinkerode und Fortuna Walstedde umgehört, was die heimischen Rückschlagsportler dazu sagen und wie sie nun weitermachen.