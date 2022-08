Albersloh macht es und fordert jetzt die Fortuna

Während die eine Gruppe des Schlering-SVD-Cups doch recht deutlich an Fortuna Walstedde ging, erlebte die andere ein Herzschlagfinale. Die Protagonisten: GW Albersloh und der TuS Ascheberg. Das Zünglein an der Waage: das Ergebnis. Denn seine optische Überlegenheit konnte Grün-Weiß zunächst nicht in Zählbares ummünzen. Ganz im Gegenteil: Nach einem von vielen langen Bällen schnappte sich Mirco Frenking das Leder und brachte es im Albersloher Gehäuse unter – das 1:0 für den TuS, der nach dem Auftaktsieg über Sendenhorst jetzt alle Trümpfe in der Hand hielt.

Doch Albersloh wurde immer stärker – und sollte sich in der 65. Minute auch belohnen. Oumar Diallo schoss zum 1:1 ein; „danach hatten wir nur noch den Ball“, sagt Trainer Julian Spangenberg, sein Team war jetzt drückend überlegen. In Luis Bartmann, frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt, wechselte der Trainer dann den Sieg ein: Bartmann besorgte in der Nachspielzeit das 2:1 und 3:1 und schleifte seine Kollegen ins Elfmeterschießen. Das ging an GW, das somit am Donnerstagabend um 19 Uhr auf die Walstedder Fortuna trifft.

„Ich hoffe, dass wir das Ding holen“, sagt Julian Spangenberg, dessen Gegenüber Daniel Rohde selbstredend das Gleiche im Schilde führt: „Wenn wir schon im Endspiel sind, wollen wir es auch gewinnen.“