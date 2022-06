„Alle waren Sieger“ in Drensteinfurt

Die Jugendturniere des SV Drensteinfurt haben dem Nachwuchs am Wochenende viel Freude und den Verantwortlichen um Jugendobmann Holger Tigges eine Menge Arbeit bereitet. Dass die auch Spaß machen kann, bewiesen Ron Heese, Emil Kunz und Veit Bergeest, die am Sonntagmorgen die Turnierleitung übernahmen.

Ihre Aufgaben: Ergebnisse aufschreiben und online stellen, Zwischenstände bekanntgeben, Leibchen verteilen und für Stimmung sorgen. Und das taten sie mit Guter-Laune-Musik, die aus den Boxen am Rasenplatz ertönte. Warum sie sich im jungen Alter schon für den SVD engagieren? „Weil es uns einfach Spaß macht“, betonten der zwölfjährige Ron und der elfjährige Emil. Beide spielen wie Veit (zwölf Jahre) in der Drensteinfurter D-Jugend.

Auch sonst brauchte es viele helfende Hände, um das Mammutprogramm – an drei Tagen fanden insgesamt 13 Turniere statt – bewältigen zu können. Jugendtrainer, Alte Herren oder Jugendspieler standen als Schiedsrichter zur Verfügung.

Holger Tigges, seit März Jugendobmann, zog nach dem Turnierwochenende ein positives Fazit. „Ein supertolles Turnier aus meiner Sicht. Alle Gastmannschaften waren zufrieden, es hat allen einen Riesenspaß gemacht“, sagte Tigges.

Dessen Vorgänger Manfred Drepper schaute am Sonntag vorbei. Er war das erste Mal seit dem Jahr 2000 ohne Aufgabe vor Ort und genoss es, ganz entspannt die Spiele der Jüngsten zu verfolgen.

Die waren am Sonntag aktiv. Am Turnier für U6-Junioren nahmen neben dem Team des Gastgebers der Ahlener SK, der SV Herbern und Grün-Weiß Albersloh teil. Die Ahlener verkauften sich zwar am besten, doch einen offiziellen Sieger gab es bei den Minikickern nicht. „Alle waren Sieger“, so Tigges.

Das war auch beim Turnier für U7-Junioren so. Die Zuschauer spendeten den sechs Mannschaften einen Riesenapplaus. Die Minis von Coach Bastian Schrutek überzeugten. Die erste Mannschaft gewann alle fünf, die zweite drei Partien. Auch der SV Rinkerode zeigte guten Fußball.

Beim Turnier für U9-II-Junioren gab es eine Abschlusstabelle. Die SpVg Oelde siegte mit der maximalen Ausbeute vor der SG Selm und BW Aasee. Der SV Drensteinfurt war mit zwei Siegen und einem Remis stark gestartet, musste sich in den letzten beiden Spielen aber knapp geschlagen geben und wurde Vierter.

Spannend war das Rennen um den ersten Platz bei den U11-II-Junioren. 18 Punkte waren möglich, keine Mannschaft holte mehr als neun. Der SC Sprakel setzte sich durch, die Drensteinfurter belegten mit einem Sieg, vier Unentschieden und einer Niederlage Rang zwei. Walstedde spielte sogar fünfmal remis und kam nicht über den letzten Platz hinaus.

Den Turniersieg feierten am Sonntagnachmittag die von Elmar Sommer trainierten D2-Junioren des SV Drensteinfurt. Die erste Mannschaft verlor zum Auftakt zwar das vereinsinterne Duell mit dem SVD II, entschied die anderen vier Partien aber für sich und hatte am Ende vier Zähler Vorsprung auf die Vorwärts Ahlen. Die Zweitvertretung des Gastgebers ließ allen Konkurrenten den Vortritt.

Am Turniersieg schrammte die JSG Rinkerode/Albersloh im C1-Turnier vorbei. Das entscheidende Duell mit Everswinkel ging verloren. Fortuna Walstedde schaffte es als Dritter aufs Podest, die beiden Teams des SVD reihten sich am Ende ein.