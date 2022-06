An Felicia Niederhofer und Ratatouille kommt niemand vorbei

An Felicia Niederhofer (RV Telgte-Lauheide) und Ratatouille kam niemand vorbei. Das Paar sicherte sich im Rahmen der Cross Country Days die Kreismeisterschaft in der Vielseitigkeit. Auf den weiteren Plätzen folgten Greta Bußmann (RV Gustav Rau Westbevern) und Anna Löfken (Telgte-Lauheide).

Der erste Titel 2022 beim Kreisreiterverband Warendorf ist vergeben. Bei den Cross Country Days des RV Ostbevern holte sich Felicia Niederhofer vom RV Telgte-Lauheide den Kreismeistertitel in der Vielseitigkeit. Mit Ratatouille war sie in der ersten Abteilung der Zwei-Sterne-A-Prüfung nicht zu schlagen und sicherte sich mit diesem Sieg auch den Kreistitel. Zweite in der Wertung wurde Greta Bußmann vom RV Gustav Rau Westbevern mit Priemus vor Anna Löfken (Telgte-Lauheide) mit Out of the Blue.