Angespannte Personallage

Die personelle Situation wird beim SV Drensteinfurt einfach nicht besser. Für das Duell mit den SF Ostinghausen wurden nun zwei besondere Aushilfsakteure akquiriert. Schließlich soll irgendwie der zweite Heimsieg der Spielzeit her.

Hinterherlaufen wollen die Drensteinfurter am Sonntag nicht. Ob Philipp Ressler (r.) spielen kann, steht noch nicht fest.

Lange ist es her. Am 5. September gewannen die Bezirksliga-Fußballer des SV Drensteinfurt im Erlfeld gegen Sünninghausen. Auf den zweiten Heimsieg warten Mannschaft und Zuschauer seit mittlerweile zehn Wochen. Wegen der anhaltend schlechten Personalsituation droht im Duell mit den SF Ostinghausen der nächste Rückschlag.

Möllers und Scharmann helfen aus

„Es ist noch schlimmer als letzte Woche“, sagt Drensteinfurts Trainer Daniel Stratmann. Zumindest so schlimm, dass Daniel Möllers sich bereit erklärt hat, diesmal auszuhelfen. Der 34-Jährige, langjähriger Spieler und Kapitän der ersten Mannschaft, läuft eigentlich nur noch für die Alten Herren II auf. „Wahrscheinlich wird er von Anfang an spielen müssen“, sagt Stratmann, der sich für den Notfall selbst auf die Bank setzt. Dort wird zunächst auch Sam Scharmann Platz nehmen. Der A-Jugendliche ist wie sein Teamkollege Fabio Bories hochgeschrieben worden, hat also eine vorzeitige Spielberechtigung für die Senioren. Bories wird krankheitsbedingt voraussichtlich noch nicht dabei sein. Aus gleichem Grund steht hinter den Einsätzen von Sven Grönewäller und Philipp Ressler ein Fragezeichen. Lars Hülsmann ist privat verhindert, Dennis Hoeveler krank.

Ostinghausen ist Vierter

Während der SVD nur eins der vergangenen neun Ligaspiele gewonnen hat und Viertletzter ist, sind die Gäste aus Ostinghausen Tabellenvierter. Fünf der jüngsten sechs Spiele entschieden die Sportfreunde für sich.

„Sie haben gute Spieler in ihren Reihen. Wir dürfen sie nicht spielen lassen und müssen körperlich dagegenhalten“, fordert SVD-Coach Stratmann Gegenpressing.