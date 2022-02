Anpfiff: Kreis plant den Start 2022/23 auch für den 14. August

Das Zuspiel nimmt der Kreis Münster gerne an und leitet es weiter. Denn nachdem der FLVW den Saisonstart 2022/23 für den 14. August festgelegt hat, dürfte der Startschuss auch auf Kreisebene zeitgleich erfolgen. Die Bestätigung steht bevor. Und zudem in der kommenden Spielzeit ein sinnvolles Comeback.

Am vergangenen Freitag veröffentlichte der Fußball- und Leichtathletik Verband Westfalen (FLVW) den Rahmenterminkalender für die Saison 2022/23. Die Verantwortlichen im Kreis Münster hatten ihn bereits zuvor zur Kenntnis bekommen, den Pass angenommen und per Doppelpass weitergeleitet. Denn auch im Kreis 24 soll der Anstoß der nächsten Spielzeit am 14. August erfolgen. Das ist der Plan auf Kreisebene. „Das ist noch ohne Gewähr. Aber Helmut Thihatmar hat schon eine Menge Vorarbeit geleistet. In gut einer Woche werden wir darüber befinden. Immer im Interesse unserer Vereine und einer frühen Planungssicherheit für sie“, sagt der Kreisvorsitzende Norbert Krevert.