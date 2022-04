Aufhören ist für Pechvogel Rüsken keine Alternative

Eigentlich wollte Jonas Rüsken in der ersten Mannschaft des SV Drensteinfurt in dieser Saison noch einmal richtig angreifen. Doch daraus wurde nichts: Denn statt die Defensive als Innenverteidiger zusammenzuhalten, musste der 29-jährige Münsteraner bislang bis auf wenige Minuten von außen zuschauen. Der Grund: Der Industriekaufmann ist in dieser Spielzeit nicht gerade vom Glück gesegnet. Nach seiner Verletzung am Meniskus im Testspiel gegen Preußen Münster im Sommer kämpfte er sich zwar zurück, doch bei seinem Pflichtspielcomeback gegen SW Hultrop musste er gleich den nächsten Nackenschlag hinnehmen und nach vier Minuten wieder den Platz verlassen.

