Beim SV Drensteinfurt ist alles eine Frage der Sichtweise

Ergebniskrise oder durchaus Kontinuität? Beim SV Drensteinfurt lassen sich die Ergebnisse unterschiedlich einordnen und bewerten. Der Ausgang der 90 Minuten in Telgte wird für neue Erkenntnisse sorgen.

Auch er fehlt in Telgte: Verteidiger Christopher Merten (r., am Ball) zog sich im Spiel der zweiten Mannschaft einen Außenbandriss zu.

Es kommt ganz auf die Sichtweise an. Pessimisten würden sagen: Nur zwei Punkte aus den vergangenen drei Spielen – das ist für die Bezirksliga-Fußballer des SV Drensteinfurt eindeutig zu wenig im Kampf gegen den Abstieg. Die Optimisten dagegen würden auf den Positivtrend hinweisen: Nur eine Niederlage in den jüngsten vier Partien – das lässt hoffen. Wenig Hoffnung für das Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellendritten SG Telgte macht allerdings die personelle Situation.

„Es wird immer schlimmer“, sagt Trainer Volker Rüsing. Schon wieder fallen etliche Spieler aus. Jonas Rüsken, Markus Fröchte, Lars Hülsmann und Falk Bußmann fehlen schon seit vielen Wochen, Dennis Kreuzberg kehrt ebenfalls noch nicht zurück in den Kader. Zu allem Überfluss hat sich Verteidiger Christopher Merten am vergangenen Sonntag, als er in der zweiten Mannschaft aushalf, einen Außenbandriss zugezogen und fällt länger aus.

Maximilian Groß ist angeschlagen, aber dabei

In dem gleichen Spiel hat Maximilian Groß einen Schlag aufs Ohr bekommen. „Es ist nicht dramatisch, muss aber beobachtet werden“, sagt Rüsing. Groß wird am Sonntag trotzdem dabei sein – und wahrscheinlich als einer von wenigen zunächst auf der Bank sitzen. Philipp Ressler hat krankheitsbedingt mit dem Training ausgesetzt.

„ »Wir müssen uns jetzt irgendwie in die Winterpause retten« “ SVD-Trainer Volker Rüsing

Eventuell stößt Dario Seljmesi, ein Spieler der dritten Mannschaft, dazu. Dennis Hoeveler kann den SVD nicht unterstützen, A-Jugendliche sind noch nicht hochgeschrieben. „An die Sache müssen wir mit Nachdruck rangehen“, sagt Rüsing. „Wenn es gut läuft, sind wir am Sonntag 13 Mann. Wir müssen uns jetzt irgendwie in die Winterpause retten.“

Fünf Partien haben die Drensteinfurter bis Weihnachten noch zu absolvieren.