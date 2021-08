Beim SVR, in Albersloh, Sendenhorst und Walstedde wird tiefgestapelt

Wen erwarten Sie in der Titelfrage ganz vorne? Das haben wie die A-Liga-Trainer in Sendenhorst, Rinkerode, Albersloh und Walstedde vor dem Saisonanpfiff gefragt. Und natürlich auch nach den eigenen Erwartungen und Zielen.

Kommen sich nicht in die Quere: Niclas Rosendahl (l.) spielt mit der SG in der Staffel A1, Alexander Kiel mit dem SVR in der A 2.

Bei den Titelanwärtern und Aufstiegskandidaten sind sie sich ziemlich einig. Unterschiedlich fällt hingegen die Erwartungshaltung für das eigene Team von Florian Kraus (SG Sendenhorst/Staffel A 1), Sven Kuschel (SV Rinkerode), Julian Spangenberg (GW Albersloh/beide Staffel A 2) und Michael Tenbrink (Fortuna Walstedde, A-Liga Beckum) aus. Aufstiegsambitionen hegt niemand von ihnen. Nicht offiziell.

„Am TSV Handorf und dem VfL Sassenberg kommt man nicht vorbei. Der TSV hat noch einmal zugelegt, der VfL ohnehin eine gute Truppe. Aber auch Münster 08 traue ich eine gute Rolle zu“, nennt Florian Kraus seine Kandidaten für die vorderen Ränge in der Staffel A 1.

Florian Kraus fordert den Beweis der Konstanz

Und die SG? Schließlich wird die bei nicht wenigen Kollegen schnell hinter dem VfL und dem TSV genannt. Wenn nicht sogar in einem Atemzug. „Ich sehe uns dahinter, noch ein Stück weg. Auch wenn wir uns nicht verstecken müssen“, lautet Krauses Selbsteinschätzung. Er macht aus seinem guten Kader keinen Hehl, wohl aber aus einer Unbekannten. „Bei uns muss die Konstanz her. Die ist Voraussetzung, wenn man oben mitspielen möchte. Gerne schon in diesem Jahr. Aber dann müssen wir den Beweis antreten“, fordert der 35-Jährige.

„ »Ich gönne es der WSU« “ SVR-Trainer Sven Kuschel

Sein Kollege aus Rinkerode gibt sich derweil großzügig. „Ich gönne es der WSU und Rinkerodes Ex-Trainer Roland Jungfermann“, versichert Sven Kuschel. Allerdings sieht er die Warendorfer SU erheblicher Gegenwehr durch Wacker Mecklenbeck und SG Selm ausgesetzt. Vor allen Dingen die SG ist eine Unbekannte, könne für manchen zum Stolperstein werden. Eine Einschätzung ist schwerlich möglich, da die Spieler aus dem Raum Olfen, Bork oder Lünen kommen, im Kreis eher unbekannt sind. Zudem hat sich die SG durch ein Bezirksliga-Quartett verstärkt. Unkalkulierbar erscheint ihm auch Davaria Davensberg. Über die Hälfe der Testspiele wurden abgesetzt.

Sein Team würde Kuschel gerne im oberen Mittelfeld sehen. Wobei die Plätze in einer 12er-Gruppe nicht gerade üppig vorhanden sind. „Man muss von Anfang an punkten, sonst ist man schnell unten“, mahnt der SVR-Coach, der auch auf die Qualität seiner jungen Elf setzt. Und zu was sie fähig ist, hat sie im Kreispokal angedeutet, als sie Landesligist TuS Altenberge aus dem Wettbewerb warf.

Alsbersloh-Trainer Spangenberg hat den Nachbarn auf dem Zettel

Vielleicht sagt auch deshalb Julian Spangenberg: „Den SVR würde ich nicht abschreiben. Der kann einige ärgern.“ Der Coach von Grün-Weiß Albersloh traut dem Nachbarn einiges zu. Für den ganz großen Coup hat er jedoch einen Kandidaten: „Ich denke, Wacker macht es. Die haben einen großen und guten Kader. Zudem will es Costa Fetsch endlich wissen, ist dran.“ Allerdings sieht Spangenberg auch die WSU und Selm zumindest in Lauerstellung.

Die eigenen Erwartungen setzt er moderat an. „Der Klassenerhalt ist das A und O.“ Sollte sein Team von Verletzungen und Ausfällen verschont bleiben, traut er ihm zu, sich im gesicherten Mittelfeld wiederzufinden.

„Die sind eingespielt, haben eine junge Truppe und rennen selbst in der 70. Minute noch mit Vollspeed hinter dem Ball hinterher“, weiß Michael Tenbrink, Coach von Fortuna Walstedde, über den TuS Wadersloh. Das und die Tatsache, dass der TuS dazu auch noch zweikampfbetont und taktisch gut agiert, mache den Auftaktgegner für ihn zum Topfavoriten in der A-Liga Beckum.

Tenbrink hofft auf bessere Trainingsbedingungen

Die Einschätzung seiner eigenen Truppe fällt ihm dagegen nicht so leicht: „Für uns ist ein guter Start wichtig, weil wir sehr kopflastig unterwegs sind“, erklärt er. Falls die ersten Partien nach Wunsch verlaufen sollten, könnte sich eine gewisse Dynamik entwickeln. „Darauf hoffe ich sehr.“ Die Ausgangssituation könnte jedoch deutlich besser sein: Im Schnitt waren sechs, sieben voll belastbare Spieler beim Training. Tenbrink: „So kannst du dich nicht vernünftig vorbereiten.“