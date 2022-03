Bessere Moral gewinnt

Die sieglosen Sorgen aus der Hinrunde haben die Kicker von Fortuna Walstedde längst vergessen. Schließlich durfte die Truppe vom Trainerduo Ansgar Buttermann und Robin Vinnenberg bei der Ahlener SG erneut jubeln. Es war bereits der dritte Erfolg in Serie.

Fußball: Fortuna verbucht bei der ASG dritten Sieg in Serie

Zwei Platzverweise und sechs Tore, von denen zwei in der Nachspielzeit erzielt wurden: Beim 4:2 (1:1)-Erfolg von Fortuna Walstedde bei der Ahlener SG war wie beim 7:4-Spektakel im Hinspiel viel los.

„Bombastische Moral“ macht Unterschied

Am Ende machte eine „bombastische Moral“, die Fortuna-Coach Robin Vinnenberg seiner Elf bescheinigte, den Unterschied. Aber der Reihe nach: Torjäger Randy Mrozik besorgte vom Elfmeterpunkt – vorher wurde Kevin Northoff gefoult – die Walstedder Führung (7.). Die Ahlener kamen danach aber zurück (25.). „Im ersten Durchgang war das eher ein langweiliges Spiel“, meinte Vinnenberg.

Nach der Pause nahm das Duell dann an Fahrt auf. Zuerst flog ein ASG-Kicker nach einer „brutalen Grätsche“ vom Platz (61.), danach schoss der Ex-Fortune Jonah Scheffler den Vorletzten in Führung (63.). Till Starkmann egalisierte mit einem Traumtor (81.), bevor ein weiterer Ahlener das Feld verlassen musste (90.). In der Nachspielzeit zwangen die Fortunen die ASG zu einem Eigentor (90.+1). Danach machte Mrozik den Deckel drauf (90.+5).

Fortuna: Averhage – Ka. Northoff, Nettebrock (57. Tiggemann), Stellmach, L. Buttermann (75. Jul. Winkler) – Broszeit (61. Livaja), Seebröker – Ke. Northoff, Kilian (54. Starkmann), Fuhr – Mrozik