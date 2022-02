Biathlon steht besonders hoch im Kurs

Am Freitag wird im Nationalstadion in Peking das olympische Feuer für die 24. Winterspiele entzündet. Für mehr als 2800 Athleten aus mindestens 91 Ländern geht es bis zum 20. Februar in 109 Wettkämpfen um Gold, Silber und Bronze. Gleichzeitig wird die chinesische Hauptstadt weltweit zur ersten Metropole, in der sowohl Sommer- als auch Wintersportler um olympisches Edelmetall gekämpft haben. Nach den Spielen in Tokio steht aber auch diese IOC-Veranstaltung im Zeichen der Pandemie. Und die kommunistischen Herrscher im Reich der Mitte werden wegen ihrer Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Uiguren sowie der Unterdrückung der Proteste in Hongkong international heftig kritisiert. Die Westfälischen Nachrichten befragten Wintersportfans aus der Region nach ihrer Meinung zu den anstehenden Winterspielen in diesem Umfeld.

