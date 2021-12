„Das Team ist verbandsligatauglich“

Grund zum Jubeln hatten die Volleyballerinnen der SG Sendenhorst-Westbevern in dieser Saison schon oft. Auch gegen die SG Coesfeld und den TV Dülmen soll wieder gejubelt werden. Trainer Dieter Theis (kl. Bild o.) erwartet aber keine einfachen Duelle. Angst haben Tabea Skerhut (kl. Bild u.) und Co. aber trotzdem nicht.

Sechs Spiele, sechs Siege und nur zwei abgegebene Sätze: Die Volleyballerinnen der SG Sendenhorst-Westbevern führen die Landesliga bislang dominant an. Vor dem Doppelspieltag gegen die SG Coesfeld und den TV Dülmen am Sonntag ab 11 Uhr in der Westtorhalle haben die Westfälischen Nachrichten mit Coach Dieter Theis gesprochen.