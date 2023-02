Der Endspurt hat es für TCD und GWA noch in sich

Es ist alles dabei. Abstiegssorgen und Aufstiegshoffnungen, aber auch Entspannung nach Klassenerhalt. Für drei Mannschaften, die überkreislich aktiv sind, stehen noch einiges auf dem Spiel - besser den letzten Spielen. Die Herren 40 des TCD können am Samstag schon einen großen Schritt machen, zwei andere Teams müssen sich noch gedulden.

Können am Samstag den entscheidenden Schritt

Die kurze Hallen-Saison setzt zum Schlussspurt an. Das aber durchaus mit unterschiedlichen Vorzeichen. Während die einen (Herren 40 des TC Drensteinfurt) noch eine realistische Chancen auf den Klassenerhalt haben, greifen die anderen (Damen des GW Albersloh) zum Strohhalm, zur letzten Chance. Das dritte Team (Herren 50 des TCD) der vier überkreislich auf Teppichboden aktiven Mannschaften, ist sogar auf Aufstiegskurs. Team Nummer vier (Damen 60 von GWA) ist bereits fertig und hat das Ligaticket verlängert. Aus Rinkerode oder Sendenhorst mischt keine Mannschaft in der Winterrunde auf Bezirksebene mit.

Westfalenliga Herren 40

TC Drensteinfurt

Strecken müssen sich noch die Routiniers aus Stewwert. Bei drei Absteigern, die die Klasse Richtung Verbandsliga verlassen müssen, muss noch gepunktet werden. Nächste Gelegenheit bietet sich schon am kommenden Samstag (11. Februar, 16 Uhr) im Heimspiel gegen den TC Parkhaus Wanne Eickel. Mit der abschließenden Begegnung gegen Schlusslicht Iserlohn warten auf den TCD von der Papierform her im Vergleich zum SuS Bielefeld die leichteren Aufgaben. Vieles deutet auf ein Duell der beiden Teams um den dritten Abstiegsplatz hin.

„ »Wir müssen erst einmal unsere Hausaufgaben machen« “ Alexander Hiller, Herren 40 des TC Drensteinfurt

„Es wird schwer. Wir sind ja auch noch nicht außen vor. Auch wenn wir aktuell auf einem Abstiegsplatz stehen. Samstag hängt einiges davon ab, wie Parkhaus aufstellt. Zudem spielen unten ja alle noch gegeneinander“, sagt Alexander Hiller. Der Mannschaftsführer bestreitet gemeinsam mit Tobias Heidemeyer, Daniel Schomberg und Andre Niewöhner die Begegnung. Für das Quartett macht der 42-Jährige deutlich worum es geht. „Wir müssen erst einmal unsere Hausaufgaben machen.“ Verletzungsbedingt aussetzen wird Tim Dahms.

Westfalenliga Damen 60

DJK GW Albersloh

Mit 4:4-Punkten tummeln sich die erfahrenen Spielerinnen von GWA im gesichert Mittelfeld. Auch im kommenden Winter geht das Team in der Westfalenliga auf den Platz.

GWA-Damen denken gerne an 2022 zurück

Bezirksliga Damen

DJK GW Albersloh

Es wird langsam eng für GWA. Noch aber bleibt man im Lager des Vorletzten gelassen. „Die Stimmung ist relativ gut. Wir stehen ja auch noch nicht auf dem Abstiegsplatz. Am Sonntag rechnen wir uns zwar nicht viel aus, aber am letzten Spieltag schon“, verrät Mannschaftsführerin Lena Handke vor der Heimpartie (Sonntag, 10 Uhr) gegen den TC 22 Rheine. Der Fokus ist jetzt schon auf den Schlussakkord gerichtet. Denn dann stehen sich die beiden derzeit punktlosen Teams aus Billerbeck und Albersloh gegenüber, machen wohl den Absteiger unter sich aus. Dabei weiß Handke („Da hat es ja auch geklappt“) um ein gutes Omen. Auch vor einem Jahr fiel die Entscheidung über den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag – zu Gunsten der Grün-Weißen.

Bezirksliga Herren 50

TC Drensteinfurt

Fertig machen zum Finale – Das ist die Devise bei den Herren 50 des TCD. Noch aber bleibt Zeit für den Tabellenführer mit der makellosen Bilanz von 8:0-Punkten, sich auf den 11. März vorzubereiten. Denn dann wartet das Topspiel beim ebenfalls noch verlustpunktfreien SV Greven (6:0).