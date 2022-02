Der Kreis bittet GW Albersloh zur Kasse

Das tut den Vereinen alle drei Monate weh. Schließlich geht es an das Bankkonto, wenn der Kreis die Ordnungsgelder für die Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls verlangt. Da müssen gleich einige Vereine tief in die Tasche greifen. Die SG Sendenhorst, SV Rinkerode und der SV Drensteinfurt derzeit nicht. Allerdings einen Verein aus dem heimischen Raum hat es erwischt.

Die Kasse des Fußballkreises Münster ist für gewöhnlich gut gefüllt. Dafür sorgt alle drei Monate auch die klingende Münze, die nicht wenige Vereine einzahlen. Ein regelmäßiger, warmer Regen. Zum Anfang des Jahres und nach Abrechnung des vierten Quartals 2021 wächst die Kreis-Schatulle um 9814,25 Euro. Dafür sorgen die Ordnungsgelder wegen der Niedererfüllung zu stellender Schiedsrichter.

13 von 76 Vereinen haben keinen Schiedsrichter

Immerhin sind von den 76 Vereinen 30 im Soll gewesen. Heißt, sie stellen exakt die geforderte Zahl an Unparteiischen – oder sogar mehr. Eine Gutschrift gibt es dafür aber nicht. Insgesamt fehlen den 76 Clubs zusammen 74 Schiedsrichter. 13 der 76 Vereine stellen derzeit nicht einen einzigen Schiedsrichter. Stattliche 45 Vereine werden zur Kasse gebeten – und müssen künftig bessere Nachwuchsarbeit betreiben. Sie stellten im vierten Quartal weniger Unparteiische als notwendig.

DJK GW Albersloh muss für das vierte Quartal fast 250 Euro berappen

Die heimischen Clubs sind in Sachen Ordnungsgelder satzungskonform. Bis auf die DJK GW Albersloh, die mit 234,38 Euro zur Kasse gebeten wird. Von den erforderlichen 3,5 Schiedsrichtern stellen sie nur einen. 156,25 Euro Ordnungsgeld plus eines 50-prozentigen Aufschlags, der bei 60 Prozent Nichterfüllung fällig ist. Hochgerechnet auf das Jahr wären das 937, 52 Euro.

SVD-Beispiel ist zur Nachahmung empfohlen

Anders verhält es sich beim SV Drensteinfurt, der SG Sendenhorst und dem SV Rinkerode. Das Trio muss keinen Cent entrichten. Dabei zahlt sich beim SVD auch die intensive Betreuung der (jungen) Schiedsrichter aus, für die sich seit vier Jahren Martin Brinkmann verantwortlich zeichnet. „Ich will die Jungs unterstützen und aufpassen, dass alles läuft“, sagt der 51-Jährige, selbst 30 Jahre an der Pfeife aktiv. Zur Nachahmung empfohlen! Der Bezirksligist weist jedenfalls eine Quote von 160 Prozent auf! Statt der fünf zu stellenden Schiedsrichter schickt er acht in den Spielbetrieb.

Auch der SV Rinkerode greift auf einen Überhang zurück. Statt 3,5 erforderlicher Referees hat er vier. Eine Punktlandung legt zudem die SG Sendenhorst hin. Vier notwendigen Schiedsrichtern stehen eben so viele zur Verfügung. Anforderung zu 100 Prozent erfüllt. Das Trio ist weit davon entfernt, zum Hauptsponsor der Kreisschatulle zu avancieren. Traurige Spitzenreiter sind im vierten Quartal (und wohl für das gesamte Jahr) die SG Telgte und der TuS Altenberge mit jeweils 675 Euro Ordnungsgeld. Beiden Clubs fehlen sechs Schiedsrichter. Immerhin 600 Euro (vier fehlen) muss Westfalia Kinderhaus berappen, der BSV Ostbevern (562,50 Euro/Fehl 6) und TuS Freckenhorst (450 Euro/Fehl 4) folgen. Nicht selten bedeutet das 1800 Euro im Jahr. Geld, mit dem die (Fußball-)Abteilungen sicher besseres anzufangen wüssten.

Zu entrichten sind pro Mannschaft in den jeweiligen Ligen: 3. Liga 125 Euro, Regionalliga 112,50 Euro, Ober-/Westfalenliga 100 Euro, Landes-/Bezirksliga 75 Euro, Kreisliga/Futsal 62,50 Euro. Unter 60 Prozent der Sollerfüllung kommen 50 Prozent Aufschlag hinzu.