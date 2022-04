Der SG Telgte fehlt beim SV Drensteinfurt eine starke Bezirksliga-Elf

Mit den Spielern, die derzeit bei der SG Telgte ausfallen, könnte man eine starke Bezirksliga-Elf basteln. Im Nachbarschaftsduell beim SV Drensteinfurt stehen eventuell zwei A-Junioren in der Startformation. Bei Josef Maffenbeier haben sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bestätigt.

Neukötter im Tor, Kleinherne, Plagge, Dombrowsky und Hartmann in der Abwehr, Röös, Schoof und Tewes im Mittelfeld, Maffenbeier, Malaj und Dep­ner im Sturm: Das ist eine starke Elf für die Bezirksliga. Das ist aber nicht die Anfangsformation der SG Telgte für das Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim SV Drensteinfurt. Das sind die Namen, die Frank Busch aus verschiedenen Gründen derzeit von seiner Kaderliste streichen muss.

„Das geht gar nicht mehr“, stöhnt der SG-Trainer angesichts der krassen Personalmisere, die über seine Mannschaft hereingebrochen ist. Hilfe aus der zweiten Mannschaft gibt es diesmal nicht. Aus gutem Grund: Die Reserve spielt in der Kreisliga B2 um den Aufstieg, braucht selbst jeden Mann und wird sogar – trotz der Not – aus der Ersten verstärkt. Felix Depner hilft am Sonntag aus.

Fahri Malaj wurde nach seiner Roten Karte für zwei Spiele gesperrt. Bei Josef Maffenbeier haben sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bestätigt. Er fällt wegen seiner Knieverletzung zwar länger aus, hat aber wohl keinen Kreuzbandriss. In Drensteinfurt könnten die beiden A-Jugendlichen Joost Hagedorn und Niklas Samel in der Startelf stehen.

Nach einer tollen Serie lauteten die SG-Ergebnisse zuletzt 0:4, 0:5 und 3:3. „Wir wollen in Drensteinfurt möglichst gut aussehen und nicht untergehen“, sagt Busch. Das Hinspiel gewann seine Truppe mit 3:2 – weil Niclas Tewes der Ball in der 91. Minute zum Siegtor über den Schlappen gerutscht ist.